Rozpoczęła się rekrutacja do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej. W tym roku do pracy może zostać przyjętych 75 funkcjonariuszy. Kandydat musi przejść m.in. badanie wariografem i egzamin ze sprawności fizycznej.

Funkcjonariusz Straży Granicznej/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kandydaci do pracy w Morskim Oddziale Straży Granicznej mogą składać dokumenty aplikacyjne w Komendzie MOSG w Gdańsku oraz w jednostkach Straży Granicznej w Świnoujściu, Rewalu, Szczecinie, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Elblągu i Krynicy Morskiej.



Jak przekazał rzecznik prasowy MOSG kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak, służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba niekarana, posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Dwa etapy kwalifikacji

Juźwiak podkreślił, że postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy.

W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Wysyłany jest on również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf - tłumaczył.



W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby - podkreślił funkcjonariusz.

SG poszukuje ekspertów z wielu dziedzin