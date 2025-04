Prace archeologiczne przeprowadzane na terenie budowy obwodnicy Witomina w Gdyni przynoszą sensacyjne odkrycia. W lesie, na planowanej trasie drogi, archeolodzy natrafili na trzy kurhany, czyli starożytne grobowce, które skrywały w sobie siedem grobów. Wśród znalezisk wyróżniają się groby jamowe i skrzynkowe, zawierające popielnice z resztkami kości, urnę twarzową, dary grobowe oraz elementy ceramiki. To pierwsze tak metodyczne badania kurhanów w historii Gdyni.

/ fot. Magdalena Czernek / Materiały prasowe

Przedmiotem naszych badań są trzy kurhany, które kolidują z planowaną trasą obwodnicy Witomina. W kurhanie pierwszym o konstrukcji kamienno-ziemnej odkryliśmy dwa pochówki. Pierwszy znajdujący się w centrum kurhanu. Była to skrzynia kamienna zawierająca jedną popielnicę. Po charakterze tego pochówku, jego konstrukcji, jednoznacznie możemy go powiązać z grupą kaszubską kultury łużyckiej, czyli kulturą, która funkcjonowała na Pomorzu w okresie IV-V okresu epoki brązu, czyli mniej więcej od 1000 do 700 lat przed Chrystusem - mówi Maciej Stromski, kierownik badań archeologicznych.

Na uwagę zasługuje kurhan drugi, gdzie odkryto groby skrzynkowe kultury pomorskiej, datowane na VII-VI wiek p.n.e., w tym urnę twarzową z plastycznym wyobrażeniem twarzy ludzkiej, co jest charakterystyczne dla tej kultury.

Jest bardzo duża szansa na to, że kolejne groby skrzynkowe lub też inne pochówki, wokół kurhanów występują i spodziewamy się je odkryć - podsumowuje Stromski.

/ fot. Magdalena Czernek / Materiały prasowe

Teren znaleziska archeologicznego już wcześniej został zabezpieczony i trwające tam badania, przewidziane są na około 2 do 3 tygodni - mówi Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni. Na pozostałym obszarze inwestycji pod budowę obwodnicy Witomina, wykonawca równolegle kontynuuje roboty zgodnie z harmonogramem. Są to roboty ziemne, wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym i usuwanie kolizji instalacji oświetleniowej - podkreśla.

Nie mniej interesujące są pozostałości z czasów II wojny światowej, które również zostaną objęte badaniami na terenie inwestycji. Mowa o 32 obiektach, w tym lejach bombowych, schronach, stanowiskach bojowych czy liniach okopów.

Powyżej tego pierwotnego pochówku odkryto tak zwany pochówek wtórny, co, jak zaznacza kierownik badań, było dość częstym zjawiskiem na cmentarzyskach kurhanowych.