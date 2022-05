W Marinie Gdańsk przy ul. Szafarnia 6 zainstalowany został kolejny, szósty już kosz do zbierania odpadów z powierzchni wody nad polskim morzem. Jest w stanie wyłowić rocznie nawet 1500 kg śmieci.

/ Fot. Dominik Paszliński, gdansk.pl / Materiały prasowe

Kolejny morski kosz na śmieci zacumował w gdańskiej marinie przy ul. Szafarnia. Wpadają do niego odpady z morza. Jest w stanie wyłowić rocznie nawet 1500 kg śmieci. To mniej więcej tyle co 35 tysięcy jednorazowych kubków czy 90 tysięcy plastikowych reklamówek.

Montowanie koszy na śmieci w wodach Morza Bałtyckiego jest bardzo ważne - mówi reporterce RMF MAXXX Sylwii Kwiatkowskiej Łaźniak -Olga Sarna, prezes Fundacji MARE.





/ Fot. Dominik Paszliński, gdansk.pl / Materiały prasowe

Taki kosz zbiera w ciągu roku do półtorej tony odpadów bezpośrednio z wody, takie odpady to głównie jednorazowe plastiki, puszki czyli to co najczęściej trafia do wody(...) Kosz działa na zasadzie trochę takiego wiru, wodospadu, pompuje wodę, zasysa ją, generuje się taki wir podwodny, nie wpadają tam żadne rybki i zwierzątka, tylko duże odpady są zasysane do środka i w tym koszu zostają - tłumaczy Olga Sarna.

W czwartek Fundacja Mare zainstaluje także siódmy kosz w porcie we Władysławowie. W czerwcu kolejne trzy pojawią się nad polskim morzem.