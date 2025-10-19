Do gdańskiego portu zawinął pierwszy w historii kontenerowiec, który pokonał ekspresową trasę z Chin do Europy przez Przejście Północno-Wschodnie. Nowy szlak znacząco skraca czas transportu i omija niebezpieczne regiony, co może zrewolucjonizować światową logistykę.

/ Shutterstock

Pierwszy kontenerowiec z Chin dotarł do Gdańska przez Przejście Północno-Wschodnie.

Nowa trasa skraca czas transportu z około 40 do 18 dni.

Szlak omija regiony zagrożone piractwem i niestabilnością polityczną.

W niedzielę rano do portu w Gdańsku wpłynął kontenerowiec "Istanbul Bridge", który jako pierwszy pokonał trasę z Chin do Europy przez Przejście Północno-Wschodnie. Statek o długości 294 metrów wyruszył 23 września z chińskiego portu Ningbo-Zhoushan, przewożąc m.in. moduły magazynowania energii oraz towary e-commerce.

Ekspresowy transport przez Arktykę

Nowa trasa prowadzi przez Północną Drogę Morską, biegnącą wzdłuż północnych wybrzeży Syberii przez Morze Arktyczne. Dzięki temu czas transportu z Azji Wschodniej do Europy został skrócony o połowę - z około 40 do 18 dni. Dodatkowo szlak omija regiony zagrożone piractwem oraz obszary o niestabilnej sytuacji politycznej, co zwiększa bezpieczeństwo przewozów.

Przygotowania do pierwszego rejsu trwały ponad trzy lata. Obejmowały one modernizację floty, szkolenia załóg oraz rozwój zaawansowanych systemów meteorologicznych i nawigacyjnych, niezbędnych do żeglugi w trudnych warunkach Arktyki. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych na północnym Atlantyku, które chwilowo wymusiły obniżenie prędkości, statek dotarł do Europy zgodnie z planem.

Całoroczny ekosystem logistyczny

W okresie zimowym, gdy żegluga przez Północną Drogę Morską jest niemożliwa, armator planuje rozwój alternatywnego rozwiązania - "East Europe Express". System ten ma łączyć transport morski przez Kanał Sueski z kolejowym dostarczaniem towarów do terminali w Europie Środkowej. Dzięki temu towary z Chin będą mogły dotrzeć do Europy w ciągu 25 dni, zapewniając całoroczną ciągłość dostaw.