Wypowiedź byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, który przyznał, że nie interesowały go zastrzeżenia Polski wobec budowy gazociągu Nord Stream, wywołała ostrą reakcję niemieckiego publicysty z "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Reinhard Veser określił postawę byłego kanclerza jako "bezczelność wobec Polski" i podkreślił, że Schroeder przyczynił się do pogłębienia nieufności Polaków wobec Niemiec.

/ Shutterstock

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder zeznał, że nie interesowały go polskie zastrzeżenia wobec budowy Nord Stream.

Niemiecki publicysta Reinhard Veser określił takie stanowisko jako "bezczelność wobec Polski".

Veser podkreślił, że Schroeder przyczynił się do utrwalenia nieufności Polaków wobec Niemiec.

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder zeznawał w piątek przed parlamentarną komisją w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, która bada sprawę budowy gazociągu Nord Stream. Socjaldemokrata bronił projektu, argumentując, że pod jego rządami Niemcy miały odejść od energetyki jądrowej na rzecz gazu ziemnego, który Rosja mogła dostarczać tanio rurociągiem. Schroeder otwarcie przyznał, że zastrzeżenia Polski wobec tej inwestycji nie miały dla niego znaczenia.

Ostra krytyka

W komentarzu opublikowanym na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Reinhard Veser nie szczędził słów krytyki wobec byłego kanclerza. Publicysta stwierdził, że trudno było oczekiwać od Schroedera skruchy, a jego niechęć do wyjaśnienia sprawy tzw. fundacji klimatycznej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim była przewidywalna. Fundacja ta, według Vesera, miała być przykrywką dla realizacji rosyjskich interesów energetycznych.

Veser podkreślił, że lekceważenie przez Schroedera polskich zastrzeżeń to "bezczelność wobec sąsiedniego kraju, który - w przeciwieństwie do Rosji - jest sojusznikiem Niemiec". Publicysta zauważył, że taka postawa byłego kanclerza przyczyniła się do utrwalenia historycznie uwarunkowanej nieufności Polaków wobec Niemiec, nawet w środowiskach proeuropejskich.

Polityka Schroedera pod lupą

Gerhard Schroeder pełnił funkcję kanclerza Niemiec w latach 1998-2005. Po zakończeniu kariery politycznej związał się z rosyjskim sektorem energetycznym, zasiadając w radzie dyrektorów koncernu Rosnieft w latach 2017-2022. Jego działania i wypowiedzi w sprawie Nord Streamu od lat budzą kontrowersje zarówno w Niemczech, jak i w krajach sąsiednich.