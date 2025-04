„Jedna zasada nam przyświeca. Mamy nie pogorszyć. Gdy lekarz przystępuje do leczenia, ma nie pogorszyć i my też nie pogorszymy” – zapowiada prof. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej. Ruszają prace, które mają na celu stabilizację i przyszłą przebudowę Mostu Siennickiego. Została wybrana firma do przeprowadzenia pilnych prac, które mają zakończyć się w czerwcu, umożliwiając tym samym przywrócenie ruchu pieszego i rowerowego.

Most Siennicki w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP Dulkiewicz: Przygotowujemy się do kompleksowej przebudowy Wykopanie mas ziemi, które naciskają na przyczółki mostu i wykonanie tymczasowych poprzecznych podpór to dwa warunki - umożliwiające powrót pieszych - przedstawione przez prof. Krzysztofa Żółtowskiego, który kierował zespołem ekspertów Politechniki Gdańskiej. Koszt prac to ponad 4,6 mln zł. Te prace wykona wybrana już firma z Sopotu, a realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy, które planowane jest w przyszłym tygodniu - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Przygotowujemy się do kompleksowej przebudowy mostu. Przetarg ogłosimy w najbliższych tygodniach. Wspólnie z mieszkańcami dopracowujemy rozwiązania dotyczące komunikacji publicznej. Na czas zamknięcia mostu uruchomiliśmy przeprawę promową, z której skorzystało już ponad 42 tysiące pieszych i 11,5 tysiąca rowerzystów - dodaje Dulkiewicz. Zobacz również: 30 mln zł na remont mostu Siennickiego w Gdańsku. Wcześniej sprawdzą go nurkowie "Priorytetem jest zapewnienie ciągłości ruchu pieszego i rowerowego" W kontekście zmian w komunikacji na Wyspie Portowej, Piotr Borawski, zastępca prezydenta, przedstawił plany dotyczące reorganizacji transportu publicznego. W planach jest m.in. zwiększenie liczby rowerów, które mogą być jednorazowo transportowane promem. W ostatnim tygodniu z przeprawy korzystało średnio ponad 600 osób dziennie i od 180 do 330 rowerów dziennie. Zgodnie z harmonogramem, w kwietniu planujemy ogłosić przetarg na przebudowę mostu. 27 marca złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, a w kwietniu rozpoczynamy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace budowlane ruszą w lipcu - tłumaczy Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i gospodarki. Gdy przywrócimy ruch pieszy i rowerowy, na plac budowy wejdzie wykonawca, który będzie miał dwa lata na realizację całego przedsięwzięcia. Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłości ruchu pieszego i rowerowego przez cały okres przebudowy mostu - deklaruje. Dlaczego Most Siennicki musi zostać przebudowany? Most Siennicki jest monitorowany od 2020 roku. Wyniki pomiarów wskazują, że przyczółki zachodnie i wschodnie nieustannie przemieszczają się w kierunku rzeki. Od 2019 roku zarejestrowano przesunięcia rzędu 7 cm, a globalne odkształcenia przekroczyły 30 cm. To stwarza poważne zagrożenie dla stabilności mostu i bezpieczeństwa. Na początku roku Most Siennicki został zamknięty. Zobacz również: Za szybka jazda 19-latka skończyła się na drzewie Opracowanie: Maciej Nycz