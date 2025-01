Gdańsk przeznaczy 30 mln zł na remont mostu Siennickiego, który został zamknięty na początku stycznia. O tym zdecydowali dziś jednogłośnie radni. Nurkowie i naukowcy z Politechniki Gdańskiej sprawdzą, czy istnieje możliwość przywrócenia ruchu pieszego na przeprawie.

Most Siennicki / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Harmonogram zakłada, że w tym roku na modernizację mostu zostanie przeznaczone 9 mln zł. W 2026 roku - 15 mln zł i 6 mln zł w 2027 r. To będą pieniądze, które miały być przeznaczone na: rozwój sieci buspasów, rewaloryzacja ulic Głównego Miasta i przebudowę skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich i Bema.

Most Siennicki, obok mostu wantowego oraz tunelu pod Martwą Wisłą, jest jedną z przepraw, którymi mieszkańcy gdańskich dzielnic: Stogów, Przeróbki i Górek Zachodnich mogą dostać się do centrum miasta. Co ważne - jedyną - którą można pokonać pieszo.

Konieczne jest ocenienie stanu technicznego mostu, aby to zrobić swoją pracę rozpoczną nurkowie, którzy sprawdzą jego stabilność. Powołany został zespół ekspertów, który analizuje dalsze przemieszczanie się przyczółków oraz postępującą degradację obiektu.

Jak przekonują urzędnicy, zadaniem zespołu będzie wydanie zaleceń do dalszych prac w celu odciążenia przyczółków, tak by umożliwić przywrócenie ruchu pieszego na moście według pierwotnych założeń.

Z uwagi na dynamikę przesuwania się przyczółków w kierunku wody i stan techniczny mostu, podjęliśmy decyzję o powołaniu zespołu eksperckiego, który na bieżąco będzie oceniał stanu tego obiektu. Dokona tego na podstawie kontroli podpór pali drewnianych, które znajdują się pod filarami mostu i pod przyczółkami, a także rezultatu prac wykonywanych przez nurków - mówi Krzysztof Małkowski, dyrektor DRMG. Jak dodał, wykonane mają zostać także odwierty, aby przeprowadzić badania geologiczne w korpusie jezdni.

Zakończył się proces uzgodnienia dokumentacji z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dokumentacja w tym zakresie jest gotowa. Prowadzimy również rozmowy, które przyniosły rozwiązanie w zakresie procedury zgłoszenia inwestycji. Będziemy korzystali z procedury WINB-owskiej, która w związku z sytuacją na moście nakazuje określone działania. Szacujemy, że to pozwoli przyspieszyć wszystkie procedury budowlane o około 30 dni - zaznacza wiceprezydent Gdańska. Piotr Grzelak podkreślił, że miasto przechodzi do drugiego etapu przygotowania inwestycji.

W sobotę z powodu zamknięcia mostu została uruchomiona darmowa przeprawa promowa łącząca gdańskie Śródmieście z Wyspą Portową. Miesięczny koszt jej utrzymania to blisko 700 tys. zł.