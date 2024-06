Niezwykła, bo w kolorze fioletowym, plaża znajduje się między Ustką a Orzechowem w woj. pomorskim. Bordowo-fioletowe smugi na piasku pochodzą z nagromadzenia minerałów, głównie granatów i magnetytów. Plaża zabarwia się pod wpływem falowania morza i wywiewania lżejszego materiału przez wiatr.

"Fioletowa plaża" między Ustką a Orzechowem / Foto: Marek Bazak/ Zofia Bazak / East News

To fale dokonują bardzo ciekawego procesu segregacji materiału, który na plaży się znajduje - tak o cudzie natury na plaży położonej między Ustką a Orzechowem mówi prof. Leszek Łęczyński z Katedry Geofizyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Na piasku na plaży pojawiły się fioletowe smugi.

Plaża zbudowana jest z piasku, czyli z minerałów, które są reprezentowane przez krzemionkę i nie tylko. One mają ciężar właściwy rzędu 2,55 - 2,65 gramów na centymetr sześcienny. Natomiast są minerały ciężkie, odznaczają się właśnie interesującą barwą: są barwy fioletowe, granatowe. Ich ciężar właściwy oscyluje w granicach 3 gramów na centymetr sześcienny. Fala dokonuje selekcji. Minerały ciężkie, czyli dysten, cyrkon, granaty pozostają, wypłukane są tylko te minerały z grupy krzemionki, które mają mniejszy ciężar właściwy - wyjaśnia to zjawisko rozmówca reportera RMF FM Stanisława Pawłowskiego.

/ Foto: Marek Bazak/ Zofia Bazak / East News

Prof. Łęczyński podkreśla, że wczasowiczów kolor plaży może zaskoczyć, ale nie powinni się obawiać przebywania na niej.

Dodaje, że jest rzadkie zjawisko. To związane jest z odpowiednim kierunkiem podejścia fali do strefy brzegowej, do plaży - powiedział nam.

Nie pozostaje nic innego, jak skorzystać z okazji i zobaczyć fioletowy piasek. Za kilka godzin lub dni może go już tam nie być.