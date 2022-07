W ostatni weekend wakacji odbędzie się druga edycja akcji „Czysty Bałtyk”. W sobotę 27 sierpnia, Stowarzyszenie Czysta Polska wraz z United Nations Global Compact Network Poland oraz wolontariuszami sprawdzi stan plaż oraz pasa przybrzeżnego od Gdańska po Puck i posprząta śmieci pozostawione tam przez turystów. Celem akcji jest przede wszystkim edukacja ekologiczna oraz pozostawienie po sobie dobrego, przyjaznego środowisku śladu.

/ Materiał prasowy /

Przed rokiem, również w ostatni wakacyjny weekend, odbyła się inauguracyjna akcja "Czysty Bałtyk". Wolontariusze zebrali wówczas z plaż oraz pasa przybrzeżnego niemal dwie tony śmieci, na które złożyło się tysiące niedopałków papierosów, kapsli, butelek, puszek, plastikowych opakowań, ale też zepsuta elektronika, czy części garderoby.

W tym roku akcja współorganizowana przez Stowarzyszenie Czysta Polska oraz United Nations Global Compact Network Poland odbędzie się po raz drugi.

Sercem wydarzenia po raz kolejny będzie molo w Gdańsku Brzeźnie, gdzie stanie nasze miasteczko wraz ze sceną, strefą edukacyjną, sportową oraz strefą partnerów. Zaplanowaliśmy liczne warsztaty oraz konkursy. Nie zabraknie spotkań z naukowcami, którzy przybliżą nam główne problemy ekologiczne Bałtyku oraz z aktywistami, którzy będą opowiadać o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony ekosystemów bałtyckich. To będzie solidna dawka wiedzy teoretycznej i praktycznej, której wszyscy potrzebujemy, by lepiej dbać o nasze morze. By wiedzieć, jak zostawiać dobry ślad, korzystając z uroków plażowania - powiedział prezes Stowarzyszenia Czysta Polska Maciej Marculanis.

Czysty Bałtyk będzie wydarzeniem jednodniowym, które obejmie swoim zasięgiem linię brzegową od Gdańska po Puck. Już wkrótce na stronie stowarzyszenia ruszą zapisy dla wolontariuszy. Przewidziano również możliwość zarejestrowania się w dniu akcji. Punkty mobilne, na których będą wydawane worki i rękawiczki oraz okazjonalne t-shirty dla uczestników zlokalizowane będą w Gdańsku (trzy punkty), Sopocie, Gdyni (dwa punkty), Rewie oraz Pucku. Dokładna lokalizacja zostanie podana w najbliższych tygodniach.

/ Materiał prasowy /

Najważniejszym celem Czystego Bałtyku jest zmiana świadomości oraz złych przyzwyczajeń turystów odpoczywających nad morzem. To my sami odpowiadamy za śmieci pozostawione na plażach, czy w pasie wydm. Gasząc papierosa w piasku, często nie mamy świadomości jakie konsekwencje dla zatrucia wody ma ta z pozoru mało znacząca czynność, zwielokrotniona setki tysięcy razy.

Zanieczyszczenia odpadami stanowią obecnie niezmiernie poważny problem, nie tylko lokalnie, ale też w skali globalnej. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że ludzkość wytworzyła od 1950 roku 8,4 ton miliarda plastików. Duża część z nich trafia do mórz i oceanów tworząc potężne plamy odpadów plastikowych. Największa z nich, Wielka Pacyficzna Plama Śmieci ma powierzchnię trzech Francji. Według UN Environmental Programme tylko 15% odpadów unosi się na powierzchni wody; kolejne 15% jest obecna w kolumnie wody, a 70% trafia na dno morza. Te dane pokazują jak wielka jest skala. Odwołując się do słów Petera Thomsona, Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Oceanów, najbliższa dekada odegra kluczową rolę w walce ludzkości z problemami, takimi jak zakwaszenie oceanów, wzrost ich temperatury, nielegalne rybołówstwo, czy też zanieczyszczenie środowiska morskiego - podkreślił Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

Do udziału w tegorocznej edycji Czystego Bałtyku zostali zaproszeni liczni ambasadorzy oraz influencerzy znani z kanałów na YouTube czy TikToku. Organizatorzy chcą w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby młodych odbiorców, od których zależy przyszłość Planety.

Wydarzenie na plaży przy molo w Brzeźnie zakończy koncert, będący podziękowaniem dla wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w sprzątanie.