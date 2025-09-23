Już za mniej niż rok na tory wyjadą pierwsze, nowe wagony zamówione przez PKP Intercity. To część dużego kontraktu, w ramach którego przewoźnik kupił 300 nowoczesnych pojazdów. Na tegorocznych Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w Gdańsku przedstawiono jak nowe wagony będą mogły wyglądać. „My jeszcze będziemy decydowali, czy to jest rzeczywiście to, co spełnia potrzeby pasażerów” – mówi RMF FM Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Pierwsze odbiory planujemy na lipiec przyszłego roku - mówi RMF FM Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity. To jeden z wagonów zamówionych w ubiegłym roku. Producent pokazuje swoje propozycje i rozwiązania dla pasażerów - opisuje.

Zbudowanie 300 nowych wagonów kosztowało narodowego przewoźnika prawie 4 mld 239 mln złotych.

Umowa zakłada również możliwość rozszerzenia o dodatkowe 150 wagonów. Wartość kontraktu wzrosłaby wówczas do prawie 6 mld 358 mln złotych.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Z zewnątrz wagony wyróżnia nowa kolorystyka nawiązująca do pociągów Pendolino. Srebrny, z niebieskimi akcentami i charakterystycznym jasnoniebieskim paskiem. Najwięcej zmian widać jednak w środku.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Przedziały są bardziej zamknięte niż dotychczas. Znikła szyba przy fotelu pasażera od strony korytarza.

Drzwi są dwudzielne, niespotykane do tej pory w składach PKP IC.

Nad wejściem umieszczono wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który pozwala sterować oświetleniem i klimatyzacją, a także informuje o dostępności toalet czy kierunku do wagonu restauracyjnego.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Nowością są także trzy gniazdka elektryczne dla każdego pasażera - klasyczne 230 V, a także porty USB-A i USB-C.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Fotele i wnętrze jeszcze w fazie testów

Prezentowane obecnie siedzenia to dopiero propozycja producenta. Jak mówi nam rzecznik PKP, Intercity zbiera opinie ekspertów i pasażerów, by zdecydować o ostatecznym kształcie wyposażenia.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Zbieramy również opinie na temat tego wagonu. Na Targach Kolejowych w Gdańsku mamy do dyspozycji wielu ekspertów branżowych i spodziewamy się różnych głosów, także krytycznych, które z pewnością wskażą nam, co i w jaki sposób należy zmienić. Na pewno będziemy jeszcze pracowali nad fotelami i wykończeniem niektórych elementów - zaznacza Dutkiewicz.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w połowie przyszłorocznych wakacji pierwsze nowe wagony pojawią się na torach.