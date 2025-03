CBŚP w Gdańsku, we współpracy z Prokuraturą Krajową, rozbiło gang złodziei samochodów, który wyspecjalizował się w kradzieży dostawczych Mercedesów Sprinterów. Przestępcy demontowali pojazdy i sprzedawali części na czarnym rynku. Policjanci zatrzymali siedem osób na gorącym uczynku, odzyskując skradzione auta i podzespoły warte blisko 3,5 mln zł.

Zdjęcie z akcji / CBŚP

Gang kradł auta w Niemczech i demontował je w Polsce

Śledztwo wykazało, że grupa przestępcza działała na terenie Polski i Niemiec. Jej członkowie zajmowali się zarówno bezpośrednią kradzieżą pojazdów, jak i ich transportem do Polski, gdzie w specjalnie przygotowanych magazynach auta były rozbierane na części. Złodzieje stosowali zaawansowane technologie, w tym urządzenia elektroniczne do przechwytywania i zakłócania sygnału GPS, co utrudniało namierzenie skradzionych pojazdów.

Podczas akcji CBŚP udało się odzyskać trzy pojazdy marki Mercedes Sprinter, z czego dwa zostały skradzione z terenu Niemiec zaledwie kilka godzin wcześniej. Oprócz samochodów zabezpieczono również dwa skutery wodne oraz duże ilości silników, elementów nadwozia i karoserii pochodzących z kradzionych pojazdów. Wartość tych części oszacowano na blisko 3 mln zł.

Wideo youtube

Profesjonalny demontaż i fałszowanie numerów VIN

Śledczy ustalili, że gang działał w sposób bardzo zorganizowany. Skradzione pojazdy trafiały do wynajętych hal magazynowych, gdzie były rozkładane na części, a ich numery identyfikacyjne fałszowane. Wiele z elementów karoserii miało ślady ingerencji w pola numerowe, dlatego wszystkie zabezpieczone pojazdy i części zostaną poddane szczegółowym badaniom mechanoskopijnym.

Policjanci znaleźli również specjalistyczny sprzęt służący do kradzieży pojazdów, w tym zaawansowane zagłuszarki sygnału GPS, co pozwalało przestępcom skutecznie unikać namierzenia samochodów tuż po ich kradzieży. Tego typu sprzęt jest często wykorzystywany przez międzynarodowe grupy przestępcze zajmujące się handlem kradzionymi pojazdami i ich częściami.

Zarzuty i dalszy rozwój sprawy

Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno złodzieje bezpośrednio dokonujący kradzieży, jak i osoby odpowiedzialne za przewożenie skradzionych pojazdów oraz ich demontaż. Wszyscy zostali doprowadzeni do pomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Gdańsku, gdzie usłyszeli poważne zarzuty, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzież pojazdów oraz paserstwo znacznej wartości. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec pięciu podejrzanych tymczasowy areszt.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Policja intensywnie pracuje nad ustaleniem wszystkich powiązań gangu oraz odnalezieniem kolejnych pojazdów, które mogły paść łupem przestępców.