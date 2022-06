W gdańskiej Polsat Plus Arenie odbędzie się koncert Dawida Podsiadło. Ma w nim uczestniczyć około 45 tysięcy osób. Urząd miasta wydał komunikat dotyczący dojazdu na koncert i powrotu ze stadionu.

Polsat Plus Arena w Gdańsku / Shutterstock

Objazdów i wyłączenia ulic z ruchu nie będzie. Zachęcamy kierowców, którzy nie jadą na koncert, żeby po prostu omijali okolice stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Warto korzystać z komunikacji miejskiej i zaglądać na stronę ZTM, gdzie będą komunikaty o zmianach w ruchu - mówi Krzysztof Domagalski, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Gdański urząd miasta zachęca, żeby skorzystać z komunikacji publicznej, aby dotrzeć na koncert i z niego wrócić.

Dzięki temu unikniemy problemów ze znalezieniem miejsc do parkowania i nie będziemy musieli stać w korkach, które mogą tworzyć się przed i po imprezie. W sobotę 4 czerwca uruchomiona zostanie też dodatkowa komunikacja miejska dla uczestników imprezy. Z Dworca Głównego PKP w Gdańsku w kierunku stadionu pojadą też pociągi SKM - informuje urząd.

Magistrat przypomina, że posiadacze biletu na koncert mogą dojechać na stadion bezpłatnymi kolejkami SKM.

Dojazd na koncert komunikacją miejską

Tramwaje:



linia 7 - w godz. ramowych 17:00-21:00 zostanie uruchomiona na stałej trasie (Łostowice Świętokrzyska - Chełm - Śródmieście SKM - Brama Wyżynna - Dworzec Główny - Stadion - Nowy Port, według specjalnego rozkładu jazdy;

linia 10 - obsługiwana będzie bardziej pojemnymi tramwajami.

Autobusy:



linia 158 - w godz. ramowych 17:00-21:00 uruchomione zostaną dodatkowe kursy na trasie skróconej Wrzeszcz PKP - Zaspa - Stadion.

Powrót z koncertu komunikacją miejską

Tramwaje:

Po koncercie z przystanków w rejonie stadionu nie będą odjeżdżać tramwaje. Zalecamy dojazd pociągiem SKM do stacji Gdańsk Główny. Z przystanku "Dworzec Główny" 02 wykonane zostaną dodatkowe kursy na liniach 2 do Łostowic Świętokrzyskiej przez Chełm i 12 do Lawendowego Wzgórza przez Siedlce i Piecki-Migowo. W innych kierunkach możliwy będzie dojazd autobusami linii nocnych.



Autobusy:

Na liniach 148 i 158 wykonane zostaną dodatkowe kursy w kierunkach Żabianki SKM i Wrzeszcza PKP. Autobusy odjadą z przystanku "Stadion" 03 przy ul. Marynarki Polskiej (na wysokości wiat bursztynowych przy przystanku tramwajowym, kierunek Nowy Port). W zależności od frekwencji na liniach nocnych spod Dworca Głównego zostaną uruchomione dodatkowe kursy spod Dworca Głównego.



Cytat Bilet wstępu na koncert nie upoważnia do bezpłatnego podróżowania tramwajami i autobusami - informuje urząd miasta.

Jak dojechać na koncert samochodem?

Przy Stadionie dostępne będą płatne parkingi P3 / P4 - koszt 40 zł w przedsprzedaży i 50 zł w kolejnej puli. Opłatę można wnieść za pomocą strony: DAWID PODSIADŁO - PARKING. Parking dla osób z niepełnosprawnością (na wózku) to parking P5 (otrzymują oddzielny bilet na parking - drogą mailową).



Zakupiony bilet parkingowy upoważnia do postoju:



Parking P3/P4 oraz P5 (dla osób z niepełnosprawnością): od 4 czerwca, godz. 10 do 5 czerwca, godz. 10;

Parking P6: od 4 czerwca, godz. 16 do 5 czerwca, godz. 10.

Wjazd tylko dla pojazdów osobowych nie przekraczających 3,5 tony - podaje gdański urząd miasta.



Pozostałe informacje dojazdowe

Od godziny 15 na ulicach: Żaglowej oraz ul. Pokoleń Lechii Gdańsk w obu kierunkach będzie ograniczony - wjazd jedynie na podstawie karty parkingowej.



W związku z wprowadzaniem drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby chcące zaparkować na parkingach na terenie Stadionu mogą zostać poddane obowiązkowej kontroli pojazdów.