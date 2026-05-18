Trzy dekady obecności na rynku to coś więcej niż jubileusz. To dowód, że dany model nie tylko przetrwał próbę czasu, ale stał się jego ważną częścią. Škoda Octavia od 30 lat towarzyszy kierowcom w Polsce – w pracy, w rodzinnych podróżach i w codziennych obowiązkach. To samochód, który nie próbuje imponować na siłę, tylko konsekwentnie spełnia oczekiwania. Dziś, z okazji 30-lecia modelu, masz wyjątkową okazję, by dołączyć do grona jego użytkowników na szczególnych warunkach. W salonach Škoda Plichta przygotowano ofertę, która łączy legendarną funkcjonalność Škoda Octavia z nowoczesnym podejściem do finansowania. Wszystko możesz załatwić w jednym miejscu, bez zbędnych formalności i z pełnym wsparciem doradcy.

Od przełomu technologicznego do lidera rynku

Kiedy 1 września 1996 roku zaprezentowano pierwszą nowoczesną Škodę Octavia, był to moment przełomowy dla marki. Model opracowany w ramach Grupy Volkswagen wyznaczył zupełnie nowe standardy jakości, bezpieczeństwa i komfortu. Od początku było jasne, że to samochód tworzony z myślą o realnych potrzebach kierowców - nie o chwilowej modzie.

Z biegiem lat Octavia konsekwentnie rozwijała się, odpowiadając na zmieniające się wymagania rynku. Kolejne generacje przynosiły nowe technologie, lepsze systemy bezpieczeństwa i jeszcze większą wygodę użytkowania. Jedno jednak pozostało niezmienne - praktyczność, która stała się znakiem rozpoznawczym modelu.

Dziś, w swojej czwartej generacji, Octavia oferuje rozwiązania, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla segmentu premium. Jednocześnie zachowuje to, za co kierowcy cenią ją od lat: przestrzeń, intuicyjną obsługę i uniwersalność. To samochód, który równie dobrze sprawdza się w firmie, jak i w codziennym życiu.



Jubileuszowa oferta w Škoda Plichta - konkret, który robi różnicę

Z okazji jubileuszu modelu Škoda Plichta przygotowała wyjątkową propozycję finansowania, dzięki której nowa Octavia jest jeszcze bardziej dostępna.

Škoda Octavia w promocyjnym finansowaniu bez wpłaty własnej już od 961 zł netto miesięcznie.

To oferta stworzona z myślą o wygodzie i przewidywalności kosztów:

Brak wpłaty własnej - zaczynasz użytkowanie bez dodatkowych kosztów na start

- zaczynasz użytkowanie bez dodatkowych kosztów na start Elastyczne finansowanie - umowa nawet do 36 miesięcy, dopasowana do potrzeb firm i klientów indywidualnych

- umowa nawet do 36 miesięcy, dopasowana do potrzeb firm i klientów indywidualnych Serwis w cenie - pełna kontrola kosztów eksploatacji i spokojne użytkowanie samochodu

Dzięki temu możesz skupić się wyłącznie na jeździe, bez martwienia się o dodatkowe wydatki.

Szczegóły oferty znajdziesz tutaj:

Škoda Octavia - dlaczego warto ją wybrać?

Škoda Octavia od lat pozostaje jednym z najczęściej wybieranych modeli w swojej klasie, ponieważ łączy cechy, które w praktyce mają największe znaczenie dla kierowców. To samochód, który nie skupia się na efektownych rozwiązaniach dla samego efektu, ale na realnej funkcjonalności i codziennej wygodzie użytkowania. Przestronne wnętrze sprawia, że zarówno kierowca, jak i pasażerowie mogą liczyć na komfort nawet podczas długich tras, a duży bagażnik bez problemu pomieści rodzinny bagaż czy sprzęt wykorzystywany w pracy.

Ogromnym atutem Škoda Octavia jest także nowoczesne wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Systemy asystujące pomagają w utrzymaniu kontroli nad pojazdem, zwiększają komfort jazdy w mieście i na trasie oraz realnie wpływają na bezpieczeństwo wszystkich uczestników podróży. Do tego dochodzi intuicyjna obsługa multimediów i ergonomiczne wnętrze, które sprawia, że każdy element znajduje się dokładnie tam, gdzie powinien.

Škoda Octavia to również uniwersalność - samochód równie dobrze sprawdza się jako auto rodzinne, flotowe i biznesowe. Niskie koszty eksploatacji, solidna konstrukcja oraz wysoka wartość rezydualna sprawiają, że jest to wybór racjonalny i długoterminowo opłacalny. To właśnie połączenie komfortu, technologii i ekonomii użytkowania sprawia, że Octavia od lat utrzymuje pozycję lidera w swoim segmencie.



Jakie masz możliwości finansowania w Škoda Plichta?

Leasing JAK ABONAMENT - niskie raty i elastyczne zakończenie umowy



Dla kogo?

To rozwiązanie dla firm, które chcą korzystać z nowej ŠKODY przy możliwie niskiej miesięcznej racie i nie chcą od razu decydować, czy po zakończeniu umowy wykupią samochód.

Škoda Leasing JAK ABONAMENT sprawdzi się dla przedsiębiorców, którzy:

chcą obniżyć miesięczne koszty finansowania,

wolą traktować ratę jak miesięczną opłatę za użytkowanie auta,

planują regularną wymianę samochodu na nowy model,

chcą podjąć decyzję o wykupie dopiero pod koniec umowy.

Jak działa Leasing JAK ABONAMENT?

W tym modelu nie spłacasz całej wartości samochodu, lecz jedynie prognozowaną utratę jego wartości w czasie trwania umowy.

Dzięki temu:

rata leasingowa jest niższa niż w Leasingu KLASYCZNYM,

możesz pozwolić sobie na lepiej wyposażony lub wyższy model auta,

samodzielnie ustalasz opłatę wstępną od 0 do 30% wartości pojazdu,

wybierasz okres finansowania: 2, 3 lub 4 lata,

określasz roczny limit kilometrów dostosowany do potrzeb firmy.

Elastyczne zakończenie umowy

Pod koniec finansowania sam decydujesz, jak zakończyć leasing:

wykupujesz samochód i korzystasz z niego dalej,

spłacasz pozostałą wartość w ratach,

zwracasz auto i wybierasz kolejne w nowej umowie.

Dodatkowe korzyści

możliwość dopasowania parametrów finansowania do potrzeb firmy,

pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych na 1 rok w promocyjnej cenie,

możliwość rozszerzenia raty o ubezpieczenie GAP oraz polisę na życie,

szybka decyzja leasingowa - nawet w 60 minut od złożenia wniosku.

Leasing KLASYCZNY - tradycyjne finansowanie dla firm

Dla kogo?

Leasing KLASYCZNY to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy preferują tradycyjny model finansowania i planują docelowo zostać właścicielem samochodu.

Sprawdzi się, jeśli:

chcesz w pełni spłacić wartość auta,

zależy Ci na niskich kosztach całkowitych leasingu,

planujesz długoterminowe użytkowanie samochodu,

cenisz brak limitu kilometrów i pełną swobodę eksploatacji.

Jak działa Leasing KLASYCZNY?

W tym wariancie spłacasz pełną wartość samochodu w miesięcznych ratach.

Mechanizm finansowania obejmuje:

okres finansowania nawet do 5 lat,

możliwość wyboru opłaty wstępnej od 0 do 45% wartości auta,

brak limitu kilometrów,

niską końcową wartość wykupu.

Po zakończeniu umowy możesz wykupić samochód już od 1% jego wartości i dalej korzystać z niego jako właściciel.

Korzyści dla firmy

Leasing KLASYCZNY wspiera płynność finansową przedsiębiorstwa, ponieważ:

raty leasingowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu,

nie trzeba angażować dużych środków własnych na zakup auta,

miesięczne koszty są przewidywalne,

elastyczna konstrukcja umowy pozwala dopasować finansowanie do potrzeb firmy.

Kredyt KLASYCZNY - tradycyjne finansowanie z własnością od początku

Dla kogo?

Kredyt KLASYCZNY to propozycja dla osób i firm, które już dziś wiedzą, że chcą spłacić samochód w całości i zatrzymać go na własność.

To dobre rozwiązanie, jeśli:

zależy Ci na tradycyjnym modelu zakupu auta,

chcesz od początku budować własność pojazdu,

szukasz atrakcyjnego oprocentowania i niskich kosztów całkowitych.

Jak działa Kredyt KLASYCZNY?

możesz wnieść wkład własny od 0 do 50% wartości auta,

okres finansowania wynosi od 1 do 5 lat,

spłacasz pełną wartość samochodu w równych ratach miesięcznych,

po opłaceniu ostatniej raty samochód staje się w pełni Twoją własnością.

Dodatkowe korzyści

możliwość dopasowania wysokości rat do budżetu,

pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych na 1 rok w promocyjnej cenie,

możliwość rozszerzenia finansowania o GAP i polisę na życie,

szybka decyzja kredytowa - nawet w 60 minut.



Które finansowanie wybrać?

Leasing JAK ABONAMENT - jeśli chcesz niższe raty i elastyczność na koniec umowy.

- jeśli chcesz niższe raty i elastyczność na koniec umowy. Leasing KLASYCZNY - jeśli planujesz wykupić auto i użytkować je długoterminowo.

- jeśli planujesz wykupić auto i użytkować je długoterminowo. Kredyt KLASYCZNY - jeśli od początku chcesz finansować zakup samochodu z myślą o pełnej własności.

Škoda Plichta - lokalny partner, realne możliwości

Wybór samochodu to jedno, ale równie ważny jest wybór partnera, który poprowadzi Cię przez cały proces. Škoda Plichta to dealer, który łączy skalę działania z lokalnym podejściem do klienta.

Salony w Gdańsku, Gdyni, Wejherowie i Toruniu to miejsca, w których możesz nie tylko zobaczyć samochody, ale przede wszystkim porozmawiać z doradcami, porównać oferty i wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twojej sytuacji.

To właśnie tutaj:

znajdziesz samochody dostępne od ręki,

otrzymasz szybką decyzję finansową,

dopasujesz formę finansowania do swoich potrzeb,

i skorzystasz z pełnej obsługi - od zakupu po serwis.

Škoda Plichta gwarantuje wsparcie na każdym etapie!

Świętuj z nami jubileusz Škoda Octavia i skorzystaj z wyjątkowej okazji!

Škoda Octavia od trzech dekad udowadnia, że w biznesie liczy się przede wszystkim niezawodność, przewidywalność i rozsądne koszty. To samochód, który nie zawodzi - ani w codziennych obowiązkach, ani w długich trasach, ani w intensywnej eksploatacji flotowej. Dlatego właśnie od lat pozostaje jednym z najczęściej wybieranych modeli przez przedsiębiorców.

Dziś, z okazji 30-lecia modelu, masz wyjątkową okazję, aby jeździć nową Škodą,

