W Elblągu rano 6-latek został potrącony przez 13-latka, który jechał na hulajnodze elektrycznej. Chłopiec trafił do szpitala. Do dwóch kolizji z hulajnogami doszło też w Iławie.

13-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 6-latka / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim doszło w poniedziałek w dzielnicy Zawada. 13-latek potrącił 6-latka na chodniku między blokami.

Reporter RMF FM Piotr Bułakowski ustalił, że starszy chłopiec miał wymaganą kartę rowerową.

6-latek z poważnym urazem głowy trafił do szpitala. Na szczęście jego życie nie jest zagrożone.

Kolizje w Iławie

Do dwóch groźnych zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych doszło też w Iławie.

Rano 15-latek, wjeżdżając na przejazd rowerowy, uderzył w audi, wcześniej 23-latek zderzył się z bmw. Nikomu na szczęście nic się nie stało.

Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna

Policjanci przypominają, że hulajnogi elektryczne muszą spełniać określone warunki techniczne, w tym posiadać ograniczenie prędkości do 20 km/h. Kierujący powinni korzystać z dróg dla rowerów, a w przypadku ich braku - z chodników, zawsze ustępując pierwszeństwa pieszym. Na hulajnodze może poruszać się wyłącznie jedna osoba, a pojazd należy parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Choć kask nie jest obowiązkowy, jego używanie może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo w razie wypadku.

Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności zarówno przez użytkowników hulajnóg, jak i ich rodziców, przypominając o konieczności nadzoru nad dziećmi.