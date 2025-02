Zarzut zgwałcenia dwóch kobiet postawiła Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu 44-letniemu mężczyźnie. Miał on wykorzystać dwie seniorki. Podejrzany działał w warunkach recydywy, przez co może mu grozić do 15 lat więzienia - ustaliła reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.