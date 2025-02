Prokuratura z Hrubieszowa na Lubelszczyźnie oskarżyła 37-letniego Mateusza S. o seksualne wykorzystywanie córki. Z ustaleń PAP wynika, że dziewczynka miała cztery lata. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W sierpniu ub. r. rodzina dziewczynki zaalarmowała policję. Jak twierdzili bliscy, ojciec mógł popełnić wobec dziecka przestępstwo seksualne. Policja zatrzymała 37-letniego Mateusza S. z gminy Horodło.

Według ustaleń prokuratury w Hrubieszowie mężczyzna wielokrotnie doprowadził małoletnią córkę do obcowania płciowego oraz do poddania się innej czynności seksualnej. Miał też udzielać mefedronu matce dziecka.



Podejrzany nie przyznał się do głównego zarzutu, a jedynie do udzielania narkotyków.

Mężczyzna przebywa w areszcie. Grozi mu do 15 lat więzienia.