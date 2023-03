Zabytkowych poidełek, ale też wciąż działającej, przedwojennej armatury poszukuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Inspiracją jest pochodzące z początku XX wieku poidełko z Technikum Technologii Cyfrowych przy ul. Niemierzyńskiej. Podobnych obiektów na pewno jest więcej.

Zabytkowych poidełek, ale też wciąż działającej przedwojennej armatury poszukuje w Szczecinie Zakład Wodociągów i Kanalizacji. / Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie /

Zdjęcia zabytkowego poidełka z Technikum Technologii Cyfrowych przy ul. Niemierzyńskiej pojawiły się na stronie prowadzonej przez miłośników lokalnej historii. To zainspirowało pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do poszukiwania kolejnych takich obiektów. Jak podkreślają, to dowód na to, że już dziesiątki lat temu wodę pito prosto z kranu.

Byłem w tej szkole zrobić zdjęcia poidełka. To, które jest na korytarzu, nie zostało zniszczone, zabudowane czy wyrównane. Choć instalacja nie działa, to jest to ślad historii - mówi Tomasz Makowski, rzecznik ZWiK w Szczecinie.

Wodociągi poszukują kolejnych takich obiektów. Pracownicy ZWiK wiedzą o kilku podobnych obiektach, ale liczą na to, że przy pomocy mieszkańców odkryją nowe. Namawiają do przesyłania zdjęć.

Przede wszystkim chcemy, aby przysyłano nam fotografie starych, przedwojennych poidełek. Są to misy, najczęściej murowane, może resztki wylewek, armatury czy kranów. A być może będzie jeszcze coś, o czym ja w tej chwili nie wiem. Coś być może oczywistego, co okaże się wielkim zaskoczeniem - mówi Tomasz Makowski.

Zdjęcia można przesyłać poprzez fanpage ZWiK na Facebooku. Ważne, by dołączyć do nich krótką informację o lokalizacji, a być może historii obiektu. Wodociągi obiecują odwdzięczyć się zestawami firmowych gadżetów.