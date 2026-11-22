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Szef prezydenckiej kancelarii podczas wiecu poparcia dla Karola Nawrockiego w Szczecinie mówił, że Polacy muszą powiedzieć temu rządowi „nie”. „Działania premiera, większości jego ministrów, są przeciwko prawu i przeciwko narodowi” – mówił prezydencki minister. W wiecu uczestniczył również sędzia Bartłomiej Sochański.

Zbigniew Bogucki podczas wiecu w Szczecinie, z lewej europoseł Joachim Brudziński. Fot. Marcin Bielecki

Zbigniew Bogucki podczas wiecu w Szczecinie, z lewej europoseł Joachim Brudziński. Fot. Marcin Bielecki / PAP

Działacze i zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się w niedzielę na wiecu poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego przed budynkiem szczecińskiego magistratu. Podobne wiece, na których krytykowane są także zmiany w TK, organizowane są też w innych miastach.

Bogucki: Polska suwerenność zostanie oddana

W wiecu uczestniczył Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, za czasów rządów PiS wojewoda zachodniopomorski.

Polacy muszą powiedzieć temu rządowi „nie”. Nie ma zgody na bezprawie, nie ma zgody na to, żeby łamać konstytucję, wyrzucać z Trybunału Konstytucyjnego sędziów, którzy są tam legalnie, którzy złożyli ślubowanie przed Prezydentem RP – powiedział na wiecu w Szczecinie szef prezydenckiej kancelarii.

Bogucki mówił, że „jeśli nie będzie Trybunału Konstytucyjnego, który będzie stał na straży interpretacji, wykładni polskiej konstytucji, najważniejszego prawa RP, to może się okazać, że suwerenność Polski zostanie oddana”.

Uczestnicy wiecu w obronie Trybunału Konstytucyjnego i Prezydenta RP Karola Nawrockiego, 22 bm. przed Urzędem Miasta w Szczecinie. Fot. Marcin Bielecki / PAP

„Ten rząd nie chce mieć żadnej kontroli”

Szef KPRP w imieniu Karola Nawrockiego dziękował za obecność na wiecu.

Tworzymy wielką biało-czerwoną, piękną wspólnotę. Są ludzie, w naszym kraju, którzy chcą tę wspólnotę podzielić, rozerwać. Są ludzie, którzy myślą, że tylko oni mają prawa. Niestety, dzisiaj tak wygląda rząd RP. Tak wyglądają działania premiera, większości jego ministrów. One są przeciwko prawu i przeciwko narodowi – ocenił Bogucki.

Ten rząd powinien szanować konstytucję, szanować prawo i ustawy, powinien szanować Trybunał Konstytucyjny i niezawisłych sędziów. Polska suwerenność zostanie oddana, prezydent przeszkadza, Trybunał i niezawiśli sędziowie przeszkadzają, bo ten rząd nie chce mieć żadnej kontroli, być pod żadną kontrolą – mówił Bogucki.

Uczestnicy wiecu w obronie Trybunału Konstytucyjnego i Prezydenta RP Karola Nawrockiego, 22 bm. przed Urzędem Miasta w Szczecinie. Fot. Marcin Bielecki / PAP

W wiecu uczestniczył także Bartłomiej Sochański, sędzia TK, wobec którego kierująca Trybunałem zarządziła „przerwę w czynnościach”.

Sochański powiedział zgromadzonym, że „w ostatnich latach Trybunał Konstytucyjny bardzo zdecydowanie i konsekwentnie orzekał w sprawie polskiej suwerenności, tzn. nadrzędności polskiej konstytucji, samodzielności polskiego banku centralnego, złotówki, jako naszej waluty, wolności obywatelskiej”.

I za to byliśmy krytykowani, zakłamywani, oczerniani przez cały szereg mediów, ale również przez skorumpowane elity prawnicze. Te krajowe i te zagraniczne - podkreślił.

„Zwieńczeniem tego oczerniania” nazwał noc z 30 na 31 października.

Europoseł Joachim Brudziński (L) i sędzia Bartłomiej Sochański. Fot. Marcin Bielecki. / PAP

„Przerwa w czynnościach”

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach jego prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski ocenił uznanie Korwin-Piotrowskiej za kierującą TK i wydanie przez nią zarządzeń jako uzurpację. Prezydent Nawrocki uznał wtedy m.in. że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”.

Premier podkreślał w ostatnich wypowiedziach, że „mamy Trybunał Konstytucyjny, wreszcie złożony z legalnych sędziów”. Zapewniał, że najważniejsze dla niego jest poszanowanie konstytucji. I dlatego - mówił - chciałby, aby „wreszcie doszło do wszystkich, że mamy dzisiaj Trybunał Konstytucyjny odnowiony”. Działa w bólach, wiadomo, nie jest to proste, ale zaczął swoją pracę - mówił Tusk.