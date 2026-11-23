Mężczyzna odsiaduje czteromiesięczny wyrok za kradzież, a do końca odsiadki został mu stosunkowo krótki czas.
Oddział zewnętrzny, z którego uciekł mężczyzna to zakład typu półotwartego. Oznacza to, że to jednostka o niższym poziomie zabezpieczenia techniczno-ochronnego niż zakład karny typu zamkniętego. Obowiązują w nim określone jednak procedury ochronne, a każde ich naruszenie spotyka się z odpowiednią reakcją służb – informował nas kpt. Maximilian Pokorski, rzecznik Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie.
Motywy ucieczki mężczyzny nie są znane.