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Obława za zbiegłym więźniem w Zachodniopomorskiem zakończona - informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar. 25-latka zatrzymali policjanci na terenie działek w Nowogardzie. Mężczyzna w niedzielę uciekł z oddziału zewnętrznego zakładu karnego w Płotach.

Mężczyzna odsiaduje czteromiesięczny wyrok za kradzież, a do końca odsiadki został mu stosunkowo krótki czas.

Oddział zewnętrzny, z którego uciekł mężczyzna to zakład typu półotwartego. Oznacza to, że to jednostka o niższym poziomie zabezpieczenia techniczno-ochronnego niż zakład karny typu zamkniętego. Obowiązują w nim określone jednak procedury ochronne, a każde ich naruszenie spotyka się z odpowiednią reakcją służb – informował nas kpt. Maximilian Pokorski, rzecznik Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Motywy ucieczki mężczyzny nie są znane.