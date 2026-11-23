Aktualizacja: Obława została zakończona. Uciekinier jest w rękach policji.
Mężczyzna uciekł z oddziału zewnętrznego zakładu karnego w Płotach. Do ucieczki doszło rano.
Służba więzienna uruchomiła grupy pościgowe. W działania zaangażowana jest również policja.
Mężczyzna odsiaduje 4-miesięczny wyrok za kradzież, a do końca odsiadki został mu stosunkowo krótki czas.
Oddział zewnętrzny, z którego uciekł skazany, jest zakładem typu półotwartego, tzn. jednostką o niższym poziomie zabezpieczenia techniczno-ochronnego niż zakład karny typu zamkniętego. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązują w nim określone procedury ochronne, a każde ich naruszenie spotyka się z odpowiednią reakcją służb – informuje nas kpt. Maximilian Pokorski, rzecznik Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie.
Co było motywem ucieczki skazanego?
Na razie nie wiadomo, dlaczego skazany zdecydował się na ucieczkę.
Trudno jednak nie zauważyć, że mężczyzna odbywał krótką, czteromiesięczną karę pozbawienia wolności i zbliżał się do jej zakończenia. Złożył również wniosek o zgodę na odbywanie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego – przekazał nam kpt. Pokorski.
Jego zachowanie jest tym bardziej niezrozumiałe, że ucieczka może skutkować dodatkową odpowiedzialnością karną i koniecznością dalszego odbywania orzeczonej kary już w systemie zamkniętym – dodał rzecznik.