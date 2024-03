Szczeciński Szpital Wojewódzki wzbogacił się o nowy budynek. Znajdą się tam oddziały zakaźne i poradnie dla dzieci i dorosłych. "Ostatnie lata okrutnie nas doświadczyły i pokazały, że choroby zakaźne są wciąż groźne" - podkreśliła minister Izabela Leszczyna, która uczestniczyła w uroczystości otwarcia.

Nowy budynek szczecińskiego szpitala / PAP/Marcin Bielecki / PAP

Oferta nowego oddziału jest imponująca. Na parterze znajdą się poradnie specjalistyczne:

chorób zakaźnych i tropikalnych,

nabytych niedoborów immunologicznych,

chorób odzwierzęcych, pasożytniczych i profilaktyki wścieklizny,

chorób zakaźnych dla dzieci,

punkt przyjęć o kompetencjach SOR dla pacjentów zakaźnych (oddzielnie dla dorosłych i dla dzieci).

Pierwsze piętro zajmie obserwacyjno-zakaźny oddział dziecięcy. Dla małych pacjentów przygotowano 27 łóżek. Piętro drugie i trzecie to oddziały obserwacyjno-zakaźny, chorób tropikalnych i nabytych niedoborów immunologicznych. Na pacjentów czeka tam 39 miejsc.

Wnętrza nowego budynku szczecińskiego szpitala / PAP/Marcin Bielecki / PAP

O nowym obiekcie wypowiedział się konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych i szef oddziałów chorób zakaźnych szczecińskiej placówki prof. Miłosz Parczewski. Nowy obiekt został wybudowany na fundamencie pandemii Covid ale z myślą o przyszłości (...) W mojej nieskromnej ocenie jest to najnowocześniejszy oddział zakaźny w kraju - ocenił profesor.

Nowy obiekt to także masa rozwiązań pozwalających minimalizować ryzyko transmisji zakażeń - śluzy, izolatki, pomieszczenia do dekontaminacji, oczomyjki, specjalne systemy zmiany ciśnień czy wentylacji. Budynek jest przygotowany także do ewentualnej całkowitej izolacji. Wybudowano m.in. łącznik do zakładu diagnostyki obrazowej i głównego szpitalnego oddziału ratunkowego, lądowisko dla śmigłowców LPR oraz system poczty pneumatycznej i stację uzdatniania wody.

Myśleliśmy, że już nigdy żadna pandemia nie zbierze setek tysięcy ofiar, że jesteśmy przygotowani. Medycyna przecież wie, potrafi coraz więcej. Mamy szczepionki na znane wirusy, znane choroby zakaźne. No i okazało się, że nie jest tak do końca - zauważyła minister zdrowia Izabela Leszczyna, otwierając nowy budynek szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej.

Pani minister podziękowała również marszałkowi województwa i zespołowi szpitala za gotowość do niesienia pomocy.

Wnętrza nowego budynku szczecińskiego szpitala / PAP/Marcin Bielecki / PAP

Inwestycja kosztowała 97 mln złotych. Większość środków pochodziła z funduszy unijnych. Dyrektor szpitala powiedziała, że nowy budynek zacznie działać praktycznie od zaraz. W przyszłym tygodniu ma rozpocząć się przenoszenie oddziału zakaźnego z budynku G. Później przeprowadzkę czeka oddział dziecięcy, a na końcu poradnie.