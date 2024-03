Sobotnie Wielkie Derby Śląska z trybun Stadionu Śląskiego zobaczy - wszystko na to wskazuje - ok 40 tysięcy widzów, w większości kibiców Ruchu. Zdaniem szkoleniowca Górnika Zabrze taka liczba widzów nie powinna przytłoczyć większości graczy.

Problem mogą mieć jedynie zawodnicy, dla których będzie to pierwszy mecz przy takiej publiczności. Większość grała już jednak mecze na dużych stadionach przy dużej licznie kibiców. Poza tym Stadion Śląski ma jeden plus w tej sytuacji. Trybuny są daleko od boiska. Większym problemem może być presja niż to, że stadion będzie wypełniony - podkreśla Jan Urban.

Kto lepiej poradzi się z presją i oczekiwaniami kibiców przekonamy się w sobotę wieczorem. Pierwszy gwizdek 123. Wielkich Derbów Śląska na Stadionie Śląskim w Chorzowie o 17:30.