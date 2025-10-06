Spacerowicze i turyści odwiedzający plażę w Międzyzdrojach byli świadkami niecodziennego zjawiska. Linia wody cofnęła się o kilkadziesiąt metrów, odsłaniając szeroki, wilgotny pas piasku. Jednak to, co najbardziej przykuło uwagę zgromadzonych, to setki przezroczystych meduz, które pojawiły się na brzegu.

Plaża w Międzyzdrojach / Shutterstock

Sobotni, niecodzienny widok natychmiast wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Media społecznościowe zalały zdjęcia i nagrania, na których widać szeroki pas plaży pokryty przezroczystymi meduzami. Internauci nie kryli zaskoczenia, a niektórzy przyznawali, że nigdy wcześniej nie widzieli podobnego zjawiska na polskim wybrzeżu.

Skąd tyle meduz na brzegu?

Cofnięcie się wody to naturalny proces, który może występować w płytkich rejonach Morza Bałtyckiego, szczególnie przy silnym wietrze i odpowiednim układzie ciśnienia atmosferycznego. To właśnie te warunki sprawiły, że w sobotę poziom wody gwałtownie się obniżył, a meduzy, które zwykle unoszą się w toni wodnej, zostały osadzone na piasku. W efekcie na plaży pojawiły się ich całe setki, a nawet tysiące.

Eksperci uspokajają jednak, że nie ma powodów do niepokoju. Zjawisko to jest krótkotrwałe - po ustąpieniu wiatru poziom wody wraca do normy, a meduzy znikają z brzegu.

Rybacy i mieszkańcy regionu podkreślają, że podobne sytuacje zdarzają się regularnie, zwłaszcza jesienią, kiedy warunki atmosferyczne sprzyjają takim anomaliom.

Czy meduzy są groźne dla ludzi?

Najczęściej spotykanym na polskim wybrzeżu gatunkiem meduz jest chełbia modra (Aurelia aurita). Ten charakterystyczny, niemal przezroczysty organizm może osiągać nawet 25 centymetrów średnicy.

Wbrew obawom wielu osób, chełbia modra nie stanowi zagrożenia dla ludzi - jej parzydełka są zbyt słabe, by przebić ludzką skórę. Niemniej jednak, kontakt z meduzą może wywołać lekkie podrażnienia, dlatego specjaliści zalecają, by w razie zetknięcia z meduzą przemyć skórę wodą morską i unikać pocierania ręcznikiem.

Rybacy i osoby związane z morzem podkreślają, że masowe pojawienie się meduz na brzegu to typowe zjawisko dla tej pory roku. Jest to swego rodzaju symbol nadchodzącej jesieni, kiedy to warunki pogodowe sprzyjają podobnym niespodziankom.