Bard i żeglarz Jerzy Porębski będzie bohaterem inauguracji sezonu żeglarskiego w Świnoujściu. W najbliższą sobotę, 21 maja, w marinie na Basenie Północnym zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona pamięci zmarłego w ubiegłym roku szantymana.

Jerzy Porębski podczas festiwalu szantowego "Wiatrak". / BIK UM Świnoujście /

Inaugurację sezonu żeglarskiego Świnoujście szykuje z pompą. Będzie grochówka wydawana wprost z kuchni polowej, kiełbaski z rusztu przygotowane przez Tawerna Pub & Bistro, a także muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji nie tylko dla wielbicieli żeglowania. Impreza nad wodą rozpocznie się w południe w najbliższą sobotę. Zapraszają na nią władze Świnoujścia i Zachodniopomorski Związek Żeglarski.

W programie oczywiście tradycyjne podniesienie bandery, któremu towarzyszyć będzie rozbijanie szklanek, a sezon żeglarski otworzy prezes ZZŻ Marcin Raubo.

Port Jachtowy im. Jerzego Porębskiego zyska w tę sobotę pamiątkową tablicę poświęconą swojemu patronowi. Odsłonięcia dokonają władze Świnoujścia oraz żona zmarłego w zeszłym roku artysty, Helena Porębska.

Jurek Porębski jest ikoną naszego miasta. Dziś nie ma go już wśród nas, ale pamięć o nim będzie zawsze. Teraz Jurek będzie miał swoją tablicę w miejscu, które na pewno by mu się spodobało. Port Jachtowy to nasze wrota do morza, które Jurek tak bardzo kochał i dla którego pisał swoje utwory. Będzie związany z nim już na stałe - wspomina Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.

Jerzy Porębski był autorem piosenek o tematyce żeglarskiej. Pracował również na statkach rybackich. Działalność estradową rozpoczął w latach siedemdziesiątych występami na festiwalach szantowych, dzięki którym jego ballady rybackie stawały się coraz bardziej popularne. Impreza jest bezpłatna, oprawę muzyczną przygotuje szantowy zespół Majtki Bosmana. Początek w sobotę 21 maja o godz. 12 w Porcie Jachtowym.