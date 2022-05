To był prawdziwie pechowy weekend dla poszukiwanego listem gończym 43-latka ze Szczecina. Mężczyzna został zatrzymany, bo zawrócił swoim autem w miejscu niedozwolonym. W dodatku był pijany i nie miał uprawnień.

Kierowca zawrócił na skrzyżowaniu pomimo zakazu, co nie uszło uwadze policjantów z grupy Speed. / KMP Szczecin /

Kierowca forda przyciągnął uwagę policjantów ze szczecińskiej grupy SPEED. Na ich oczach zawrócił w miejscu niedozwolonym. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać auto do kontroli.

Zaraz po podejściu do kierującego policjanci wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Okazało się, że 43-letni kierujący był pijany. Badanie policyjnym alkomatem wykazało 1.5 promila alkoholu w jego organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że mężczyzna nie posiada w ogóle uprawnień do jazdy oraz jest poszukiwany listem gończym. Miał do odbycia zaległą karę pozbawienia wolności.

43-latek już zza krat odpowie za popełnione czyny. Dzięki interwencji policjantów udało się wyeliminować z ruchu pijanego kierowcę i nie doszło do tragedii na drodze.