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Ponad 66 stopni Celsjusza na głębokości 1827 metrów – wyniki odwiertu badawczego w Policach w woj. zachodniopomorskim przerosły najśmielsze oczekiwania ekspertów. Odkryte gorące źródła mogą nie tylko pokryć jedną trzecią zapotrzebowania miasta na ciepło, ale także otworzyć przed przemysłową dotąd gminą zupełnie nowy rozdział jako uzdrowiska.

Gorący skarb na głębokości 1827 metrów

Po ponad roku prac poszukiwawczo-badawczych, Police dołączyły do grona polskich miast, które mogą stać się beneficjentami bogactwa, jakie niosą wody geotermalne. W lipcu 2025 roku ruszyły prace związane z wykonaniem odwiertu badawczego Police GT-1. Specjaliści z firmy UOS Drilling już na głębokości 1827 metrów natrafili na zasoby gorącej wody, co okazało się korzystniejsze niż początkowo zakładane prognozy.

W lutym przeprowadzono szczegółowe pomiary wydajności i jakości wód, a w sierpniu marszałek województwa zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną ujęcia. Odkryte źródło charakteryzuje się temperaturą 66,3°C, wydajnością na poziomie 221 metrów sześciennych na godzinę oraz wysoką mineralizacją wynoszącą 128,8 g/dm³.

Potencjał energetyczny złoża

Eksperci podkreślają, że potencjał złoża może pokryć nawet jedną trzecią zapotrzebowania Polic na energię cieplną. Szacuje się, że rocznie złoże może dostarczyć nawet 120 tysięcy gigadżuli energii cieplnej. Jednak do pełnego wykorzystania tych możliwości konieczne będzie wykonanie przynajmniej dwóch dodatkowych odwiertów zatłaczających, które pozwolą na zamknięcie obiegu wód geotermalnych.

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Przemysłowe Police staną się uzdrowiskiem?

Władze miasta nie kryją, że odkrycie gorących źródeł to również szansa na nowe otwarcie dla Polic jako miejscowości o charakterze uzdrowiskowym. Wody termalne, ze względu na wysoką temperaturę i mineralizację, mogą być wykorzystywane nie tylko do ogrzewania budynków, ale również w celach leczniczych i rekreacyjnych. Tego typu inwestycje przyciągają do miast turystów i kuracjuszy, co może pozytywnie wpłynąć na rozwój lokalnej gospodarki.

Miliony na start i walka o kolejne dotacje

Realizacja odwiertu badawczego Police GT-1 została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeznaczył na ten cel ponad 18 milionów złotych. Obecnie samorząd prowadzi działania mające na celu pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, które umożliwią rozwinięcie projektu i pełne wykorzystanie potencjału geotermii.

Władze miasta podkreślają, że kluczowe znaczenie dla przyszłości inwestycji będą miały kwestie związane z bezpieczeństwem dostaw energii oraz kosztami ciepła dla mieszkańców. Trwają analizy ekonomiczne i środowiskowe, które mają odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób najlepiej wkomponować geotermię w istniejący system ciepłowniczy Polic.