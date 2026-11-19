RMF24

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Maszyna, która wydrąży najdłuższy tunel drogowy w Polsce, zostanie zbudowana przez niemiecko-chińską firmę CREG Wirth. Zdecydował o tym wykonawca odcinka drogi ekspresowej S6 Police – Goleniów, jednego z trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina. To właśnie tam powstaną dwa równoległe tunele pod Odrą.

Maszyna drążąca, tzw. TBM, umożliwi wykonanie dwóch około pięciokilometrowych tuneli, które staną się częścią obwodnicy Szczecina.

Konsorcjum NDI i Dogus – wykonawca odcinka – wybrało niemiecko-chińską firmę CREG Wirth jako producenta maszyny. Ten sam dostawca przygotował wcześniej sprzęt wykorzystany przy budowie tunelu w Świnoujściu. Jak przekazał Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA, nowe urządzenie będzie jednak znacznie większe.

Tarcza będzie miała średnicę 15,3 m, a cała maszyna będzie miała długość blisko stu metrów i łączną masę 4 200 ton – poinformował.

Sama głowica skrawająca ma ważyć 2200 ton.

Dwie nawy pod rzeką

Technologia budowy będzie podobna do tej zastosowanej w Świnoujściu. Różnica polega na tym, że pod Odrą powstaną dwa oddzielne, równoległe tunele.

Maszyna rozpocznie pracę w pobliżu miejscowości Święta, po wschodniej stronie Odry. Najpierw wydrąży jedną nawę, następnie zostanie wycofana do punktu startowego, by wykonać drugą.

Drążenie ma ruszyć w 2028 roku. Wcześniej TBM zostanie wyprodukowana, przetestowana, przewieziona na plac budowy i zmontowana w specjalnej komorze startowej. Początek jej budowy zaplanowano na początek przyszłego roku.

Zachodnia Obwodnica Szczecina

Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie składała się z trzech odcinków. Najbardziej zaawansowane są roboty między Kołbaskowem a Dołujami. Na trasie Szczecin Zachód–Police ruszyły natomiast pierwsze prace ziemne. Odcinkami od Kołbaskowa do Polic kierowcy mają pojechać w 2029 roku, a trasą Police–Goleniów wraz z tunelem – w 2033 roku. Ten ostatni odcinek jest najdroższym zawartym do tej pory kontraktem przez GDDKiA. Jego koszt to 5,3 mld zł.