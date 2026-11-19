Maszyna drążąca, tzw. TBM, umożliwi wykonanie dwóch około pięciokilometrowych tuneli, które staną się częścią obwodnicy Szczecina.
Konsorcjum NDI i Dogus – wykonawca odcinka – wybrało niemiecko-chińską firmę CREG Wirth jako producenta maszyny. Ten sam dostawca przygotował wcześniej sprzęt wykorzystany przy budowie tunelu w Świnoujściu. Jak przekazał Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA, nowe urządzenie będzie jednak znacznie większe.
Tarcza będzie miała średnicę 15,3 m, a cała maszyna będzie miała długość blisko stu metrów i łączną masę 4 200 ton – poinformował.
Sama głowica skrawająca ma ważyć 2200 ton.
Dwie nawy pod rzeką
Technologia budowy będzie podobna do tej zastosowanej w Świnoujściu. Różnica polega na tym, że pod Odrą powstaną dwa oddzielne, równoległe tunele.
Maszyna rozpocznie pracę w pobliżu miejscowości Święta, po wschodniej stronie Odry. Najpierw wydrąży jedną nawę, następnie zostanie wycofana do punktu startowego, by wykonać drugą.
Drążenie ma ruszyć w 2028 roku. Wcześniej TBM zostanie wyprodukowana, przetestowana, przewieziona na plac budowy i zmontowana w specjalnej komorze startowej. Początek jej budowy zaplanowano na początek przyszłego roku.
Zachodnia Obwodnica Szczecina
Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie składała się z trzech odcinków. Najbardziej zaawansowane są roboty między Kołbaskowem a Dołujami. Na trasie Szczecin Zachód–Police ruszyły natomiast pierwsze prace ziemne. Odcinkami od Kołbaskowa do Polic kierowcy mają pojechać w 2029 roku, a trasą Police–Goleniów wraz z tunelem – w 2033 roku. Ten ostatni odcinek jest najdroższym zawartym do tej pory kontraktem przez GDDKiA. Jego koszt to 5,3 mld zł.