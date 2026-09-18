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Uzdrowiło cesarza, skrywa sekret cherubinów. To największe jezioro termalne Europy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (15:21)

Ma 38 metrów głębokości, a jego woda całkowicie wymienia się w zaledwie trzy doby. Węgierskie jezioro Hévíz to największy termalny fenomen Europy. Choć podobny zbiornik istnieje na drugim końcu świata, to właśnie tutaj natura stworzyła idealne warunki do całorocznych kąpieli.

Uzdrowiło cesarza, skrywa sekret cherubinów. To największe jezioro termalne Europy
Hévíz to największe jezioro termalne Europy /Shutterstock
  • Hévíz to największe jezioro termalne Europy, w którym woda wymienia się całkowicie w zaledwie 72 godziny.
  • Unikalny skład mineralny oraz idealna temperatura umożliwiają lecznicze kąpiele przez cały rok.
  • Miejsce to słynie z rzymskich legend, terapeutycznego mikroklimatu i rzeźb cherubinów strzegących uzdrowiska.
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38 metrów głębokości i ekspresowa wymiana wody. Czym zaskakuje Hévíz?

Jezioro Hévíz na Węgrzech rozciąga się na powierzchni 4,4 hektara, a jego głębokość sięga nawet 38 metrów, skąd wypływa silny, mineralny strumień termalny. Woda w tym jeziorze jest prawdziwą mieszanką dobroczynnych składników: zawiera siarkę, radon, związki alkaliczne, sodę, wapń, magnez i wodorowęglany. Dzięki intensywnemu przepływowi, cała objętość jeziora wymienia się w ciągu zaledwie 72 godzin, co zapewnia nieustanną świeżość i czystość wody.

Leczniczy koktajl prosto z wnętrza ziemi

Niepowtarzalny skład chemiczny wód sprawia, że kąpiele w Hévíz działają korzystnie na układ ruchu, schorzenia reumatyczne, a także wspomagają rekonwalescencję po urazach. 

Nowa Zelandia zostaje w tyle. Dlaczego Hévíz nie ma sobie równych?

Choć podobne jezioro termalne znajduje się w Nowej Zelandii, to jednak nie może ono konkurować z Hévíz. Nowozelandzki zbiornik ma dużo wyższą temperaturę, uniemożliwiającą kąpiele. Tymczasem w Hévíz temperatura wody zimą utrzymuje się na poziomie 23-25 stopni C, a latem sięga nawet 33-36 st. C, co czyni je idealnym miejscem do kąpieli przez cały rok.

Cudowne uzdrowienie cesarza i rzymskie legendy 

Jezioro Hévíz to nie tylko fenomen natury, ale także miejsce, wokół którego narosło wiele legend i opowieści. Najbardziej znana z nich przenosi nas do czasów rzymskich, kiedy to – według przekazów – modlitwa chrześcijańskiej niani miała sprawić, że z ziemi wytrysnęło cudowne źródło. To właśnie w tej wodzie miało odzyskać zdrowie sparaliżowane dziecko, późniejszy cesarz Flavius Teodozjusz

Inna barwna historia opowiada o Dubiusie, rzymskim pisarzu, i jego żonie Dubii, która cierpiała na reumatyzm. Dzięki wodom jeziora kobieta odzyskała sprawność.

W czasach panowania Turków na Węgrzech jezioro było miejscem, w którym wojownicy i mieszkańcy szukali sił przed ważnymi wydarzeniami. Jedna z legend mówi o Péterze Huszárze, który po kąpieli w jeziorze odniósł zwycięstwo nad tureckim wodzem. Z kolei opowieść o Klarze Pethő i Szandorze Rézi to romantyczna historia o miłości i cudownym ozdrowieniu, które możliwe było tylko dzięki kąpielom w Hévíz. 

Sekret cherubinów. Czy rzeźby u wrót uzdrowiska w końcu przemówią? 

Główne wejście do kąpieliska w Hévíz strzegą dwa cherubiny – rzeźby stworzone na zamówienie rodziny Festeticsów na przełomie XIX i XX wieku. Symboliczne postacie, inspirowane starożytną mitologią semicką, mają chronić miejsce przed złymi duchami i zapewniać szczęście odwiedzającym. Według lokalnych podań, cherubiny przemówią, jeśli ktoś bez miłości w sercu przejdzie między nimi – choć, jak głosi legenda, jeszcze nigdy się to nie wydarzyło.

Naturalne inhalatorium pod chmurą. Wyjątkowy mikroklimat zimą

Hévíz słynie nie tylko z wód, ale także z niezwykłych zjawisk atmosferycznych. Zimą nad powierzchnią jeziora unosi się gęsta, parowa chmura, która tworzy naturalne inhalatorium. Pod tą zasłoną powietrze jest nasycone siarkowodorem i radem, co ma dodatkowe działanie terapeutyczne – szczególnie korzystne dla dróg oddechowych i zmęczonych strun głosowych.


Źródło: RMF24
Tagi: Węgry wody termalne
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