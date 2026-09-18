Uzdrowiło cesarza, skrywa sekret cherubinów. To największe jezioro termalne Europy

38 metrów głębokości i ekspresowa wymiana wody. Czym zaskakuje Hévíz?
Jezioro Hévíz na Węgrzech rozciąga się na powierzchni 4,4 hektara, a jego głębokość sięga nawet 38 metrów, skąd wypływa silny, mineralny strumień termalny. Woda w tym jeziorze jest prawdziwą mieszanką dobroczynnych składników: zawiera siarkę, radon, związki alkaliczne, sodę, wapń, magnez i wodorowęglany. Dzięki intensywnemu przepływowi, cała objętość jeziora wymienia się w ciągu zaledwie 72 godzin, co zapewnia nieustanną świeżość i czystość wody.
Leczniczy koktajl prosto z wnętrza ziemi
Niepowtarzalny skład chemiczny wód sprawia, że kąpiele w Hévíz działają korzystnie na układ ruchu, schorzenia reumatyczne, a także wspomagają rekonwalescencję po urazach.
Nowa Zelandia zostaje w tyle. Dlaczego Hévíz nie ma sobie równych?
Choć podobne jezioro termalne znajduje się w Nowej Zelandii, to jednak nie może ono konkurować z Hévíz. Nowozelandzki zbiornik ma dużo wyższą temperaturę, uniemożliwiającą kąpiele. Tymczasem w Hévíz temperatura wody zimą utrzymuje się na poziomie 23-25 stopni C, a latem sięga nawet 33-36 st. C, co czyni je idealnym miejscem do kąpieli przez cały rok.
Cudowne uzdrowienie cesarza i rzymskie legendy
Jezioro Hévíz to nie tylko fenomen natury, ale także miejsce, wokół którego narosło wiele legend i opowieści. Najbardziej znana z nich przenosi nas do czasów rzymskich, kiedy to – według przekazów – modlitwa chrześcijańskiej niani miała sprawić, że z ziemi wytrysnęło cudowne źródło. To właśnie w tej wodzie miało odzyskać zdrowie sparaliżowane dziecko, późniejszy cesarz Flavius Teodozjusz.
Inna barwna historia opowiada o Dubiusie, rzymskim pisarzu, i jego żonie Dubii, która cierpiała na reumatyzm. Dzięki wodom jeziora kobieta odzyskała sprawność.
W czasach panowania Turków na Węgrzech jezioro było miejscem, w którym wojownicy i mieszkańcy szukali sił przed ważnymi wydarzeniami. Jedna z legend mówi o Péterze Huszárze, który po kąpieli w jeziorze odniósł zwycięstwo nad tureckim wodzem. Z kolei opowieść o Klarze Pethő i Szandorze Rézi to romantyczna historia o miłości i cudownym ozdrowieniu, które możliwe było tylko dzięki kąpielom w Hévíz.
Sekret cherubinów. Czy rzeźby u wrót uzdrowiska w końcu przemówią?
Główne wejście do kąpieliska w Hévíz strzegą dwa cherubiny – rzeźby stworzone na zamówienie rodziny Festeticsów na przełomie XIX i XX wieku. Symboliczne postacie, inspirowane starożytną mitologią semicką, mają chronić miejsce przed złymi duchami i zapewniać szczęście odwiedzającym. Według lokalnych podań, cherubiny przemówią, jeśli ktoś bez miłości w sercu przejdzie między nimi – choć, jak głosi legenda, jeszcze nigdy się to nie wydarzyło.
Naturalne inhalatorium pod chmurą. Wyjątkowy mikroklimat zimą
Hévíz słynie nie tylko z wód, ale także z niezwykłych zjawisk atmosferycznych. Zimą nad powierzchnią jeziora unosi się gęsta, parowa chmura, która tworzy naturalne inhalatorium. Pod tą zasłoną powietrze jest nasycone siarkowodorem i radem, co ma dodatkowe działanie terapeutyczne – szczególnie korzystne dla dróg oddechowych i zmęczonych strun głosowych.