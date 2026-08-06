Kazimierza Wielka buduje gigantyczne uzdrowisko. Pod miastem kryją się potężne złoża

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W Kazimierzy Wielkiej powstanie jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w południowej Polsce. Inwestycja warta 250 milionów złotych powstanie dzięki bogatym złożom wód siarczkowych i ma całkowicie odmienić rolniczy charakter powiatu. Nowoczesny ośrodek nie tylko przyciągnie kuracjuszy, ale zapewni też około 400 nowych miejsc pracy, dając potężny impuls lokalnej gospodarce.

Kazimierza Wielka, niewielkie miasto w województwie świętokrzyskim, już wkrótce może stać się uzdrowiskową wizytówką regionu.

Decyzja o budowie nowoczesnego kompleksu sanatoryjnego zapadła po wieloletnich staraniach władz powiatu. Jak podkreślił Jan Nowak, starosta kazimierski:

Jest to wynik naszych 11-letnich starań dotyczących przygotowania warunków do tego, aby właśnie tutaj, w Kazimierzy, powstało nowoczesne uzdrowisko.

Siarczkowy skarb lepszy niż w Busku?

O potencjale okolicznych złóż wód siarczkowych wiedziano już w latach 50. i 60. XX wieku, jednak przełom nastąpił dopiero w 2015 roku, kiedy wykonany przez powiat odwiert potwierdził obecność wyjątkowo bogatych pokładów mineralnych. Zdaniem specjalistów, ich jakość może przewyższać nawet te, z których słynie Busko-Zdrój. Już funkcjonujące od dwóch lat baseny mineralne przyciągają miesięcznie około 12 tysięcy odwiedzających.

Rozmach za 250 milionów złotych

W ramach inwestycji powstaną cztery duże hotele sanatoryjne, oferujące łącznie około 500 miejsc noclegowych. Kompleks wzbogacą trzy zewnętrzne baseny (siarkowy, solankowy i mineralny), duży basen kryty, strefa zabaw pod kopułą dla dzieci oraz rozbudowana sieć saun harmonijnie wkomponowanych w naturalne wzniesienia terenu. Całość uzupełnią podziemne parkingi mogące pomieścić ponad tysiąc samochodów.

Nowy ośrodek koncentrować się będzie na leczeniu schorzeń reumatologicznych, kardiologicznych oraz osteoporozy.

400 nowych etatów i rewolucja w szkołach

Realizacja tak dużej inwestycji to przede wszystkim ogromna szansa dla mieszkańców regionu. Szacuje się, że sam główny kompleks uzdrowiskowy stworzy około 400 miejsc pracy. Potrzebni będą pracownicy gastronomii, obsługi technicznej, ratownicy czy rehabilitanci.

Lokalny rynek pracy już reaguje – szkoły średnie wprowadzają nowe kierunki hotelarskie i uzdrowiskowe, dostosowując się do przyszłych potrzeb.

„Gdzie się nie wbije łopatę, tam coś się wykopie”

Tak duży projekt wymaga jednak przygotowania infrastrukturalnego. Gmina musi wybudować nowy zbiornik na wodę pitną, którego koszt szacowany jest na około 2 miliony złotych. Konieczna będzie też zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ścisła współpraca z konserwatorem zabytków z uwagi na obecność prehistorycznych megalitów.

U nas, gdzie się nie wbije łopatę, to zawsze coś się wykopie – mówi z uśmiechem zastępca burmistrza Kazimierzy Wielkiej Łukasz Maderak.

Zgodnie z harmonogramem, proces projektowania i uzgodnień potrwa około dwóch lat. Rozpoczęcie budowy kompleksu przewidywane jest na rok 2029.