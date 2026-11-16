To ciało zaginionej Emilii Koprowskiej? Są wyniki sekcji zwłok

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Są wyniki sekcji zwłok znalezionych w niedzielę na polu w okolicy miejscowości Palczewice w gminie Darłowo w Zachodniopomorskiem. Wszystko wskazuje na to, że to ciało zaginionej 30 sierpnia w Darłowie Emilii Koprowskiej. Badania nie wskazują, by do jej śmierci ktoś się przyczynił – poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk.

Biegły patomorfolog nie stwierdził żadnych obrażeń wskazujących na to, by ktoś przyczynił się do śmierci kobiety. Śmierć nastąpiła na skutek powieszenia – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Ponadto, w ocenie biegłego, czas zgonu zbiega się z czasem zaginięcia Emilii Koprowskiej.

Prok. Dziadczyk podkreśliła jednocześnie, że nadal może mówić jedynie o bardzo dużym prawdopodobieństwie co do tego, że znalezione ciało to zwłoki Emilii Koprowskiej.

Został pobrany materiał do badań porównawczych. W poniedziałek został przekazany Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie. Myślę, że w najbliższych dniach będą znane wyniki badań – zaznaczyła prokurator.

Mąż Emilii Koprowskiej zabrał głos. „Z ogromnym bólem informuję” Mąż zaginionej Emilii Koprowskiej opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o śmierci żony. „Z ogromnym bólem informuję, że Emilka została odnaleziona martwa” – napisał w niedzielę 15 listopada. Przedstawicielka…

Mężczyzna znalazł ciało na polu

Policja w okolicy miejsca odnalezienia ciała kobiety na terenie wsi Palczewice, zdj. Piotr Kowala / PAP

Zwłoki kobiety znalazł w niedzielę rano na polu w okolicy miejscowości Palczewice w gminie Darłowo ponad 150 m od jeziora Kopań mężczyzna, który wybrał się na spacer z psem. Zawiadomił policję. Ciało znajdowało się w stanie daleko posuniętego rozkładu.

Oględziny odzieży, przedmiotów znalezionych przy zwłokach pozwoliły prokuraturze na stwierdzenie, że „z bardzo dużym prawdopodobieństwem” jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej. Zwłoki zostały znalezione niecałe 4 km od miejsca, gdzie wcześniej odnaleziono plecak 37-latki.

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia

37-letnia Emilia Koprowska z Koszalina (woj. zachodniopomorskie) zaginęła 30 sierpnia. Była wtedy z mężem w Darłowie na odbywającym się na plaży festiwalu techno „ZEN Wydm”.

Jej zaginięcie zostało zgłoszone koszalińskiej policji 1 września. Dzień później ta opublikowała komunikat dotyczący zaginionej z apelem o wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia kobiety. Jednocześnie służby rozpoczęły poszukiwania w terenie.

Policja przesłuchała w charakterze świadka m.in. męża zaginionej. Ten miał przyznać, że między nim a żoną doszło do kłótni i końcówkę festiwalu spędzali osobno. Przyznał także, że uszkodził żonie samochód, w którym m.in. odkręcił koła. Zaprzeczył, by z jej zaginięciem miał cokolwiek wspólnego. Został przebadany wariografem. Nie ma jeszcze wyniku badania.

23 września śledztwo w sprawie zaginięcia 37-latki wszczęła Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. W okolicy Darłowa znaleziono ciało, prokuratura komentuje W okolicach Darłowa w woj. zachodniopomorskim, na zalesionym terenie odnaleziono zwłoki. Trafiła na nie w niedzielę przypadkowa osoba podczas spaceru z psem. Czy to zaginiona Emilia Koprowska?

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