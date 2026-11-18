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Prom Bursztyn Unity, ochrzczony 11 listopada, w środę rusza w pierwszy oficjalny rejs. O godzinie 13 wypłynie ze szwedzkiego Ystad do Świnoujścia. 200-metrowy gigant może transportować ok. 250 ciężarówek i zabrać na pokład maksymalnie 400 pasażerów.

„Bursztyn” to nowoczesny ro-pax, czyli jednostka do przewozu ładunków kołowych i pasażerów. Ochrzczony w Szczecinie prom w środę 18 listopada rusza w dziewiczy rejs z Ystad (Szwecja) do Świnoujścia.

Bursztyn Unity - budowało go 10 tysięcy osób

„Bursztyn” to drugi z trzech nowoczesnych promów, które mają zasilić polską flotę na Bałtyku. Jak przekazał prezes zarządu Polsca Baltic Ferries Paweł Pluto-Prądzyński, w trakcie budowy promu przepracowano ponad 3,5 miliona roboczogodzin. W realizację projektu zaangażowanych było około 10 tysięcy osób – pracowników stoczni i firm współpracujących.

Na promie zainstalowano ponad 15 tysięcy urządzeń. Łączna długość rozprowadzonych kabli wynosi niemal 900 kilometrów. Natomiast długość spoin wykonanych na samym kadłubie wynosi 364 kilometry.

„Bursztyn Unity” uroczyście ochrzczony w Szczecinie W Szczecinie odbyła się wyjątkowa uroczystość – na maszcie nowoczesnego promu M/F Bursztyn Unity wzniesiono polską banderę. Wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli władz, samorządowców oraz mieszkańców regionu, stało się symbolem powrotu…

Jednostka wyposażona jest w zintegrowany system nawigacji i sterowania NACOS. Łączy on informacje z różnych urządzeń, zapewniając kapitanowi i oficerom spójny obraz sytuacji nawigacyjnej. Załogę wspiera także system OCTOPUS, który analizuje warunki pogodowe i przewiduje ruchy jednostki na morzu.

Pomaga on dobrać trasę, kurs i prędkość, aby ograniczać kołysanie, zwiększać komfort podróżujących, chronić przewożone pojazdy i ładunek oraz optymalizować zużycie paliwa. Prom wyposażono również w systemy Anti-Heeling i Anti-Rolling. Odpowiadają one za ograniczanie przechyłów i kołysania jednostki, co ma znaczenie zarówno podczas załadunku, jak i w trakcie podróży – poinformował Pluto-Prądzyński.

400 miejsc, 50 osób w załodze

Bursztyn Unity posiada też klasę COMF (V-2), dotyczącą poziomu hałasu i drgań. Poziomu hałasu przewidziany dla tej klasy mieści się w przedziale 47–52 dB.

Dla porównania, to poziom zbliżony do tła w spokojnym biurze, czy szumu pracującej domowej lodówki. Oznacza to, że mimo ogromnych rozmiarów jednostki i zaawansowanych systemów technicznych zadbano również o komfort akustyczny osób przebywających na pokładzie – przekazał Pluto-Prądzyński.

M/F Bursztyn Unity ma 195,6 m długości i ponad 32 m szerokości. Na pokładach pasażerskich jest 400 miejsc, kafeteria, bar, sklep. Załoga liczy 50 osób. Linia ładunkowa 4100 m pozwala transportować około 210 zestawów ciężarowych lub nawet 320 naczep.

Wnętrze promu Bursztyn Unity, fot. Marcin Bielecki / PAP

Jakie ładunki przewozi „Bursztyn”?

Rozmieszczenie pojazdów i ładunków na Bursztynie Unity nie jest przypadkowe. Każdy z nich trafia w miejsce uwzględniające jego charakterystykę, parametry techniczne oraz wymagania bezpieczeństwa. Ładunki niebezpieczne, w liczbie maksymalnie dziewięciu zestawów ciężarowych, mają wyznaczoną specjalną strefę na otwartej przestrzeni rufowej pokładu 4. W określonych miejscach tego pokładu przewożone są również samochody elektryczne i pojazdy z instalacją LPG. Elektryczne ciężarówki mogą być rozmieszczane na pokładach 2, 3 i 4, gdzie dostępne są stacje zasilania – przekazał prezes zarządu Polsca Baltic Ferries.

Z kolei ładunki ponadgabarytowe trafiają na pokład 2, oczywiście w granicach dopuszczalnych wymiarów wynikających ze specyfikacji i konstrukcji statku. Samochody osobowe z tradycyjnymi silnikami benzynowymi i diesla nie mają przypisanych konkretnych miejsc. Ze względu na komfort pasażerów będą jednak ustawiane tak, aby zapewnić możliwie łatwy dostęp do wind i klatek schodowych – wyjaśnił.

Potężny Bursztyn Unity zacumował w Szczecinie. Nowoczesny polski prom przypłynął na chrzest M/F Bursztyn Unity przypłynął w poniedziałek ze Świnoujścia do Szczecina. Tam 11 listopada czeka go chrzest. Nowy polski prom to prawie 200-metrowy ro-pax, który może transportować ok. 250 ciężarówek.

190 tysięcy litrów farby

Bursztyn Unity ma masę kadłuba, silników i wyposażenia stałego wynoszącą 16 690,71 ton. Średnica śrub pędników to 2,85 metra. Przy prędkości ekonomicznej jednostka zużywa około 17,5 tony LNG na dobę.

Dwa zbiorniki pozwalają na zabunkrowanie 200 m sześciennych słodkiej wody. Do pomalowania całej konstrukcji statku zużyto około 190 tysięcy litrów farby.

Rejsy ze Świnoujścia do Szwecji trwają niecałe 7 godzin.