„Bursztyn” to nowoczesny ro-pax, czyli jednostka do przewozu ładunków kołowych i pasażerów. Ochrzczony w Szczecinie prom w środę 18 listopada rusza w dziewiczy rejs z Ystad (Szwecja) do Świnoujścia.
Bursztyn Unity - budowało go 10 tysięcy osób
„Bursztyn” to drugi z trzech nowoczesnych promów, które mają zasilić polską flotę na Bałtyku. Jak przekazał prezes zarządu Polsca Baltic Ferries Paweł Pluto-Prądzyński, w trakcie budowy promu przepracowano ponad 3,5 miliona roboczogodzin. W realizację projektu zaangażowanych było około 10 tysięcy osób – pracowników stoczni i firm współpracujących.
Na promie zainstalowano ponad 15 tysięcy urządzeń. Łączna długość rozprowadzonych kabli wynosi niemal 900 kilometrów. Natomiast długość spoin wykonanych na samym kadłubie wynosi 364 kilometry.
Jednostka wyposażona jest w zintegrowany system nawigacji i sterowania NACOS. Łączy on informacje z różnych urządzeń, zapewniając kapitanowi i oficerom spójny obraz sytuacji nawigacyjnej. Załogę wspiera także system OCTOPUS, który analizuje warunki pogodowe i przewiduje ruchy jednostki na morzu.
Pomaga on dobrać trasę, kurs i prędkość, aby ograniczać kołysanie, zwiększać komfort podróżujących, chronić przewożone pojazdy i ładunek oraz optymalizować zużycie paliwa. Prom wyposażono również w systemy Anti-Heeling i Anti-Rolling. Odpowiadają one za ograniczanie przechyłów i kołysania jednostki, co ma znaczenie zarówno podczas załadunku, jak i w trakcie podróży – poinformował Pluto-Prądzyński.
400 miejsc, 50 osób w załodze
Bursztyn Unity posiada też klasę COMF (V-2), dotyczącą poziomu hałasu i drgań. Poziomu hałasu przewidziany dla tej klasy mieści się w przedziale 47–52 dB.
Dla porównania, to poziom zbliżony do tła w spokojnym biurze, czy szumu pracującej domowej lodówki. Oznacza to, że mimo ogromnych rozmiarów jednostki i zaawansowanych systemów technicznych zadbano również o komfort akustyczny osób przebywających na pokładzie – przekazał Pluto-Prądzyński.
M/F Bursztyn Unity ma 195,6 m długości i ponad 32 m szerokości. Na pokładach pasażerskich jest 400 miejsc, kafeteria, bar, sklep. Załoga liczy 50 osób. Linia ładunkowa 4100 m pozwala transportować około 210 zestawów ciężarowych lub nawet 320 naczep.
Jakie ładunki przewozi „Bursztyn”?
Rozmieszczenie pojazdów i ładunków na Bursztynie Unity nie jest przypadkowe. Każdy z nich trafia w miejsce uwzględniające jego charakterystykę, parametry techniczne oraz wymagania bezpieczeństwa. Ładunki niebezpieczne, w liczbie maksymalnie dziewięciu zestawów ciężarowych, mają wyznaczoną specjalną strefę na otwartej przestrzeni rufowej pokładu 4. W określonych miejscach tego pokładu przewożone są również samochody elektryczne i pojazdy z instalacją LPG. Elektryczne ciężarówki mogą być rozmieszczane na pokładach 2, 3 i 4, gdzie dostępne są stacje zasilania – przekazał prezes zarządu Polsca Baltic Ferries.
Z kolei ładunki ponadgabarytowe trafiają na pokład 2, oczywiście w granicach dopuszczalnych wymiarów wynikających ze specyfikacji i konstrukcji statku. Samochody osobowe z tradycyjnymi silnikami benzynowymi i diesla nie mają przypisanych konkretnych miejsc. Ze względu na komfort pasażerów będą jednak ustawiane tak, aby zapewnić możliwie łatwy dostęp do wind i klatek schodowych – wyjaśnił.
190 tysięcy litrów farby
Bursztyn Unity ma masę kadłuba, silników i wyposażenia stałego wynoszącą 16 690,71 ton. Średnica śrub pędników to 2,85 metra. Przy prędkości ekonomicznej jednostka zużywa około 17,5 tony LNG na dobę.
Dwa zbiorniki pozwalają na zabunkrowanie 200 m sześciennych słodkiej wody. Do pomalowania całej konstrukcji statku zużyto około 190 tysięcy litrów farby.
Rejsy ze Świnoujścia do Szwecji trwają niecałe 7 godzin.