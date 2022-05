​Prawie trzy promile alkoholu miał w organizmie kierowca osobowego renault, który został zatrzymany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Mężczyzna próbował uciekać, a gdy stało się to niemożliwe, zabarykadował się w samochodzie.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Zgłoszenie dotyczące samochodu renault jadącego całą szerokością DK 20 w pobliżu miejscowości Sitno i stwarzającego ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu trafiło do dyżurnego komendy ze Szczecinka. Szczegółowa i niezwłocznie przekazana wszystkim patrolom informacja doprowadziła do odnalezienia pojazdu na trasie Sitno - Dziki.

Policjanci chcąc zatrzymać pojazd do kontroli włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, dając kierowcy znak do zatrzymania się. Ten zignorował je, gwałtownie przyspieszył, a następnie zaczął uciekać w kierunku miejscowości Dziki. Ucieczka przed funkcjonariuszami polnymi drogami była niemożliwa w związku z powalonymi konarami drzew.

Mężczyzna nie widząc szans na dalszą jazdę zatrzymał pojazd, zablokował się w samochodzie i odmówił współpracy z funkcjonariuszami. Policjanci przy użyciu tonfy (pałka policyjna) wybili szybę i zatrzymali kierującego. Po zbadaniu jego stanu trzeźwości okazało się, że miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Ponadto, jak wynikało z policyjnych systemów informatycznych, obowiązywał go dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

46-letniemu mieszkańcowi powiatu złotowskiego za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kierujący odpowie przed sądem również za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.