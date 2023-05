Pracownia mammografii szpitala na Pomorzanach w Szczecinie wznowiła przyjmowanie pacjentek. Przez ostatnie miesiące trwał tam remont, w tym czasie pojawił się też nowoczesny mammograf. Urządzenie pozwala wykonywać badania w 3D. W szpitalu mówią, że jest "fluffy", bardziej przyjazne dla pacjentek.

Nowy mammograf na Pomorzanach to model aparatu, który został stworzony przez kobietę we współpracy z pacjentkami. / SPSK-2 w Szczecinie /

Zakończył się trwający kilka miesięcy remont Pracowni Mammografii szpitala na Pomorzanach. Oprócz odświeżonych, przyjaznych pacjentkom pomieszczeń, pojawił się tam najnowszej generacji aparat do wykonywania mammografii: Senographe Pristina 3D. Dzięki zaawansowanym możliwościom technicznym gwarantuje lepszą efektywność wykonywania badań i podnosi komfort pacjentki.

Znane pacjentkom badanie mammograficzne nie wymaga przeprowadzenia go w znieczuleniu, nie jest szczególnie bolesne, jednak u niektórych badanych powoduje dyskomfort.

Kobieta musi wytrzymać czas badania w pozycji, która czasem jest dla niej niewygodna, bywa, że by badanie było wykonane prawidłowo, pierś musi być dociśnięta do aparatu. To, plus sam fakt zgłoszenia się na badania diagnostyczne w kierunku wykrycia nowotworu piersi powoduje, że pacjentki odczuwają w związku z tym stres. Bywa niestety, że niekiedy właśnie z tych powodów nie zgłaszają się na badania, czym jeszcze bardziej sobie szkodzą, nie diagnozując się - mówi Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala na Pomorzanach w Szczecinie.

Nowoczesny mammograf

Nowy mammograf na Pomorzanach to model aparatu, który został stworzony przez kobietę we współpracy z pacjentkami, radiologami i technikami. Zaczynając od koloru i obłych kształtów jest urządzeniem przyjaznym i "delikatnym" w swym wyglądzie.

Miejsce, gdzie pacjentka kładzie dłoń jest delikatnie podświetlane, co powoduje przyjemne odczucia spokoju. Uchwyt, który w starszych modelach pacjentka musiała trzymać, został zastąpiony specjalnym zagłębieniem, dzięki czemu kobieta nie zaciska pięści na uchwycie i nie powoduje niepotrzebnych napięć w ręce.

"Półeczka", na którą kładzie się pierś jest przyjemnie ciepła i ma zaoblone, delikatne kształty. Sam detektor jest cieńszy i nie jest dociskany do brzucha, a w przypadku pań, które poruszają się na wózku, nie ma konieczności "trzymania" go na kolanach. Jest on także wygięty w taki sposób, że ułatwia pracę technikowi, który nie musi specjalnie wyginać się, by prawidłowo ustawić aparat do badania.

Badanie zapewnia komfort pozycjonowania niezależnie od stanu zdrowia pacjentki oraz efektywne badanie dopasowane do różnych rodzajów piersi - także z implantami.

Nowy mammograf wykonuje badania w trzech trybach. / SPSK-2 w Szczecinie /

Do tego urządzenie ma nowe możliwości techniczne, które pomogą radiologom w stawianiu diagnozy z większą precyzją.

Mammograf wyposażony został w moduł cyfrowej tomosyntezy piersi oraz możliwość wykonywania badań spektralnych z kontrastem. Dzięki temu wykonuje badania w trzech trybach. Tak jak dotychczas - zdjęcia 2D, a dodatkowo: tomosynteza (metoda badania piersi umożliwiająca warstwowe - przekrój po przekroju - obrazowanie piersi), tj. zdjęcia 3D oraz mammografia spektralna. To badanie z użyciem środka kontrastowego, służące pogłębieniu diagnostyki w wybranych przypadkach (2D plus podanie środka kontrastowego).

Wówczas jest możliwość wykonania dwóch ekspozycji (zdjęć) - o niskiej i wysokiej energii. Podczas tej drugiej bardziej widoczny jest kontrast, co daje większą precyzję i możliwość dostrzeżenia zmian patologicznych. Poprawia to czułość mammografii. W przypadku badania 3D (tomosynteza) czas jego wykonania jest wyjątkowo krótki, a aparat gwarantuje taką samą niską dawkę promieni jak w badaniu 2D, dbając o pełne bezpieczeństwo pacjentki.

Radiolodzy mają do swej dyspozycji wachlarz narzędzi typu smart - np. nowy moduł opisowy, z doborem wielu parametrów zdjęcia np. powiększenia, jasności czy kontrastu barw.

By wykonać badania w Pracowni Mammografii SPSK-2 obowiązkowa jest wcześniejsza rejestracja - telefoniczna (91 466 11 79) lub mailowa (mammografia@spsk2-szczecin.pl).