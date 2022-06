Co najmniej 2,5 tysiąca uczniów szczecińskich szkół średnich chce przepytać Młodzieżowa Rada Miasta. Na podstawie wypełnianych przez nastolatków ankiet ma jesienią powstać raport, z którego dorośli włodarze miasta dowiedzią się, jakie problemy i oczekiwania ma młode pokolenie.

Badanie ma na celu sportretować młodą osobę uczącą się na terenie Szczecina. / Młodzieżowa Rada Miasta Szczecina /

Analizę potrzeb i problemów młodzieży żyjącej w Szczecinie pod hasłem "Dajmy się poznać!" przeprowadza Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin we współpracy ze specjalistami. Uczniowie szczecińskich szkół średnich mogą już wypełniać internetową ankietę.

Badanie adresowane jest do osób między 14 a 20 rokiem życia, które uczą się w liceach i technikach w Szczecinie. Ankieta jest rozbudowana i anonimowa.

Pytamy o to, z jakimi problemami nastolatkowie się zmagają, jaki jest ich kolega i koleżanka, ale także jak sami siebie postrzegają. Ponieważ ankieta jest anonimowa, pozwoliliśmy sobie zadać pytania niekoniecznie łatwe i wygodne. Pytamy o doświadczenia przemocy seksualnej, przemocy domowej i o to, czy mają potrzebę spotkać się z psychologiem. Pytamy o doświadczenia łamania praw ucznia i o to, co się w szkole robi z tym robi. Pytamy także o autorytety. Chcemy wiedzieć, czy autorytet rodzica osłabł trochę, czy mocno i o to, komu teraz młodzież ufa - wylicza Mateusz Zajdecki, sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina.

Formularz internetowy będzie aktywny do 31 lipca 2022 roku do g. 20.00. Po tym czasie zostanie sporządzony raport, który trafi do władz samorządowych.

To badanie robi młodzież dla młodzieży. To my chcemy dać się poznać naszym starszym kolegom, mam na myśli tutaj pana prezydenta czy radnych rady miasta, by planując rozwój Szczecina wzięli też pod uwagę potrzeby i problemy młodych ludzi - dodaje Mateusz Zajdecki.

Raport z badań ma być gotowy pod koniec września. Oprócz władz samorządowych dostaną go też dyrektorzy szkół. W ciągu dwóch dni ankiety wypełniło 260 osób. Organizatorzy liczą na to, że uda się zebrać ponad 2 tysiące wypełnionych formularzy.