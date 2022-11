​Tegoroczna Miss Polski Aleksandra Klepaczka odwiedziła pacjentów i personel Hospicjum Królowej Apostołów w podszczecińskim Tanowie. Najpiękniejszą Polkę ściągnął na miejsce jeden z lekarzy, który na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytował pierścień Miss.

Lekarz z Hospicjum Królowej Apostołów wylicytował pierścień Miss Polski. / Aneta Łuczkowska / RMF FM - reporter

Za pierścień poprzedniej Miss, Artur Kuczmański zapłacił na aukcji wspierającej WOŚP kilkanaście tysięcy złotych. Wylicytowaną biżuterię przyjechała mu wręczyć aktualnie dzierżąca tytuł i koronę najpiękniejszej Polki Aleksandra Klepaczka.

Jak tłumaczy pracujący w hospicjum lekarz, do takiego zaangażowania przekonała go idea WOŚP, by pomagać i łączyć, a nie dzielić.

Ponieważ przekazuję pierścień dalej, na licytację na rzecz hospicjum, pani Miss Polski zgodziła się przyjechać do nas. Mam nadzieję, że pierścień dobrze się przysłuży hospicjum i że zostanie wylicytowany na wyższą kwotę - mówi Artur Kuczmański.

Pierścień Miss Polski wróci na licytację, by wesprzeć działalność hospicjum. / Aneta Łuczkowska / RMF FM - reporter

Wizyta Miss Polski to atrakcja dla personelu i dla pacjentów. Ci przez oficjalną część ceremonii przekazania pierścienia miss z ciekawością zerkali na nietypowego gościa. Aleksandra Klepaczka znalazła chwilę, by każdego z pacjentów odwiedzić w jego pokoju. -

Nie mogę się doczekać tego spotkania, wiem, że to nie będą na pewno łatwe rozmowy. Dla mnie będzie to trudne i bardzo wzruszające, bo już teraz mi się łamie głos. Nie będę jednak płakać, ale oddam jak najwięcej radości i uśmiechu tym ludziom - mówi Miss Polski.