Odgłosy dżungli, zapach lawendy i dzikiej pomarańczy, światło solnej lampy - to wszystko ma rodzącym w szpitalu "Zdroje" w Szczecinie kobietom pomóc złagodzić bóle porodowe. Przyszłe mamy mogą wybierać także spośród, alternatywnych wobec zastrzyków, metod łagodzenia nieprzyjemnych doznań.

Szczeciński szpital "Zdroje" zakupił zestaw olejków eterycznych, które są do dyspozycji rodzących / Szpital Szczecin "Zdroje" /

Poród jest jednym z największych wyzwań, jakie natura stawia przed kobietą. Radości z oczekiwania na narodziny dziecka często towarzyszy stres związany z obawą o zdrowie malucha, ale i o doznania bólowe, będące nieodzownym elementem samego porodu. Takie napięcia emocjonalne mogą niekorzystnie wpływać na jego przebieg. Dlatego psychika i pozytywne nastawienie przyszłej mamy są tak ważne i pozostają w centrum uwagi zespołu, który podczas porodu towarzyszy pacjentce.

Metody łagodzenia bólu okołoporodowego

Na bloku porodowym szpitala "Zdroje" pacjentki mają do dyspozycji szeroką gamę metod łagodzenia bólu okołoporodowego. To one wybierają sposoby, które w ich ocenie będą dla nich najbardziej dogodne.

W początkowej fazie porodu ból staramy się łagodzić przede wszystkim metodami nieinwazyjnymi. A tych jest wiele. Pacjentki mają do dyspozycji między innymi worki SAKO, piłki, mogą chodzić, wykonywać ćwiczenia rozluźniające czy immersję wodną. Przyszłe mamy mogą też zdecydować się na elektrostymulację lub gaz rozweselający, który podawany jest drogą wziewną. To rodząca sama, choć pod nadzorem położnej, aplikuje go sobie w momencie nasilenia bólu - mówi dr n.med. Andrzej Niedzielski, ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii szpitala "Zdroje".

Dzięki zaangażowaniu zespołu położnych bloku porodowego oraz dotacjom ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w szpitalu "Zdroje" pacjentki mogą też dodatkowo czerpać z dobrodziejstw aromaterapii, muzykoterapii, lamp solnych i afirmacji. Cieszą się one coraz większą popularnością wśród rodzących.

Zapach, dźwięk, światło oddziałują na zmysły rodzących. Odpowiednio i indywidualnie dobrane stają się harmonijnym dopełnieniem aktu porodu wzmacniając dobre samopoczucie i mobilizując do działania lub - wręcz przeciwnie - redukując stres i wyciszając, gdy tego rodząca potrzebuje - mówi Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala.

Aromaterapia należy do niekonwencjonalnych sposobów radzenia sobie z bólami porodowymi oraz wspomagających laktację. W swych założeniach wykorzystuje lecznicze właściwości roślin. Z powodzeniem jest stosowana celem poprawy nastroju, redukcji stresu, bólu czy odprężenia i zrelaksowania.

Muzyka jako środek terapeutyczny

Dzięki środkom z dotacji celowej budżetu województwa zachodniopomorskiego szpital "Zdroje" zakupił 15 fiolek naturalnych olejków eterycznych do jej stosowania. Pacjentki mogą wybierać spośród gamy ośmiu zestawów zapachowych. Największą popularnością wśród rodzących cieszy się olejek lawendowy, choć jak podkreślają położne - pacjentki są coraz bardziej świadome alternatywnych metod łagodzenia bólu i często przychodzą prosząc o inny, konkretny zapach, który im bardziej odpowiada.

Dzięki środkom przekazanym z budżetu województwa zachodniopomorskiego w szpitalu z dużym powodzeniem stosowana jest także muzykoterapia. W ramach dotacji placówka zakupiła pięć wież audio, które dostępne są na wszystkich salach porodowych, jak również na sali przedporodowej.

Przyszłe mamy mogą na nich puszczać własne składanki muzyczne lub dokonać wyboru spośród dwudziestu dostępnych płyt z muzyką relaksacyjną. Mają też do dyspozycji płyty z autohipnozą dla kobiet w ciąży i w trakcie porodu.

Muzyka jako środek terapeutyczny oficjalnie została uznana podczas II Wojny Światowej. Wówczas wykorzystywana była wspomagająco podczas opieki nad rannymi żołnierzami w szpitalach polowych i wojskowych. Obecnie muzykoterapia wykorzystywana jest na wielu płaszczyznach - w lecznictwie, rehabilitacji oraz w profilaktyce zdrowia psychicznego u osób zdrowych. Stanowi też doskonałe wsparcie dla kobiet w okresie okołoporodwym - relaksuje i odpręża, pozwala łagodzić lęki, a odpowiednio dobrana - także aktywizować oraz mobilizować do działania.

Blok porodowy szpitala "Zdroje" z inicjatywy położnych wzbogacił się także o afirmacje. / Szpital Szczecin "Zdroje" /

Co to są afirmacje?

Blok porodowy szpitala "Zdroje" z inicjatywy położnych wzbogacił się także o tzw. afirmacje.

Afirmacje to technika wsparcia okołoporodowego oddziałującego na podświadomość przyszłej mamy. To starannie dobrane zdania, w pięknej oprawie graficznej, dzięki którym kobieta może odkodować niekorzystny obraz porodu, na rzecz takiego, z którego będzie zadowolona i pełna energii. To motywujące frazy dodające mocy i wiary, że w kobiecie jest wszystko, czego potrzebuje, by sprawnie i świadomie urodzić dziecko, że trzeba tylko w to uwierzyć i podążać za tym, co podpowiada instynkt - wyjaśnia Kamila Marcinkowska, położna ze szpitala "Zdroje".

Afirmacje wspomagają rodzące na salach porodowych i sali przedporodowej. Łącznie na ścianach zawisło 12 grafik.