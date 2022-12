Tym, którzy oddadzą dziś krew i jej składniki, Lasy Państwowe wraz z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będą wręczać świąteczne drzewka. Przedświąteczna akcja promująca krwiodawstwo, odbywa się po raz drugi w całej Polsce.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie akcja będzie przeprowadzona w dwóch miejscach. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy al. Wojska Polskiego 80/82 w Szczecinie i w Terenowym Oddziale przy ul. Niechorskiej 27 w Gryficach. Choinkę będzie można otrzymać do godziny 15.00

Już drugi raz Lasy Państwowe wspólnie z Narodowym Centrum Krwi przygotowały akcję promującą ideę honorowego krwiodawstwa. Podczas ubiegłorocznej edycji przekazano 5 tysięcy świątecznych drzewek Honorowym Dawcom Krwi.

Czas świąt Bożego Narodzenia jest wyjątkowy. W rodzinnym gronie usiądziemy przy choince i podzielimy się opłatkiem. Ale nim to nastąpi, możemy podzielić się czymś absolutnie bezcennym - swoją krwią. To najcenniejszy dar, jaki jesteśmy w stanie podarować drugiemu człowiekowi - mówi Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.





Krew to wyjątkowy dar

Krew jest wyjątkowym darem, którego nie można ani kupić ani wyprodukować. Potrzebna jest każdego dnia - codziennie wykorzystuje się ją w sytuacjach zagrożenia życia, jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom, w tym nowotworowym. Krew jest lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym - dlatego tak ważne jest, by zdrowe, pełnoletnie osoby dołączyły do grona Honorowych Dawców Krwi i niosły pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią lub jej składnikami.





Pamiętajmy, że krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność. Świadomość uratowania komuś życia jest jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa, a krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek.

Krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność. Dzięki krwi ofiarowanej przez wyjątkowych ludzi - Honorowych Dawców Krwi, możliwe jest niesienie pomocy pacjentom, którym krew jest potrzebna do życia. Cieszę się, że Lasy Państwowe kolejny raz wspierają i promują honorowe krwiodawstwo. Świadczy to o wysokiej odpowiedzialności społecznej i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka - podkreśliła Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.