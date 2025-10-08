​Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w miejscowości Śliwniki w powiecie ostrowskim (woj. wielkopolskie). Policjanci zatrzymali 62-letniego mężczyznę, który - według ustaleń śledczych - miał postrzelić swoją żonę z broni czarnoprochowej, a następnie podpalić dom, garaż i samochód.

W miejscowości Śliwniki 62-latek strzelił do żony i podpalił dom / Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 22:00. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych w Śliwnikach. Na miejscu pracowała już straż pożarna, która wezwała policję po tym, jak właściciel posesji zachowywał się agresywnie. Istniało też podejrzenie, że mężczyzna może posiadać broń.

Funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce, zatrzymali 62-latka. Jak informuje mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, mężczyzna był wówczas spokojny.

Policjanci szybko ustalili, że wcześniej w domu doszło do awantury. W jej trakcie mężczyzna miał strzelić do swojej żony z broni czarnoprochowej. Kobieta została ranna, a pomocy udzielił jej członek rodziny. Po ataku 62-latek miał rozlać substancję łatwopalną i podpalić zabudowania. Ogień objął dom, pomieszczenie gospodarcze oraz zaparkowany w pobliżu samochód - mówi mł. insp. Andrzej Borowiak.

Sprawca pod wpływem alkoholu

Podczas przeszukania posesji policjanci zabezpieczyli dwa pistolety czarnoprochowe oraz trzy wiatrówki. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że zatrzymany był pod wpływem alkoholu.

Na miejscu pracowała ekipa śledcza. Policjanci zabezpieczyli ślady kryminalistyczne oraz nagrania z monitoringu. Przesłuchano również świadków. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

Zatrzymany 62-letni mieszkaniec Śliwnik trafił do policyjnego aresztu. Decyzję w jego sprawie podejmą prokuratorzy.