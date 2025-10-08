Szpital w Brzozowie (woj. podkarpackie) ma dostać prawie 300 mln zł na rozbudowę i modernizację. Dyrektor placówki wskazuje, że takiej inwestycji w miejscowości jeszcze nie było i opowiada o planowanych projektach.

Szpital w Brzozowie z ogromnym dofinansowaniem / k_kapica_afk/Polska Press / East News

Ministerstwo Zdrowia w ubiegłym tygodniu ogłosiło wyniki konkursu na inwestycje w infrastrukturę i sprzęt wspierające diagnostykę oraz leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. Na liście 20 wybranych projektów znalazły się dwa szpitale z Podkarpacia. Oprócz Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie także Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie. Obu placówkom przyznano po niemal 300 mln zł na realizację projektów. Uniwersytecki Szpital Kliniczny przeznaczy środki na budowę nowoczesnej kliniki onkologicznej w Świlczy pod Rzeszowem.

Szpital w Brzozowie otrzymane pieniądze zainwestuje w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury, a także w wyposażenie. Do 17 października musi przesłać do ministerstwa projekt programu inwestycyjnego.

W planach ma budowę siedmiokondygnacyjnego gmachu szpitalnego o powierzchni ponad 4 tys. mkw. Znalazłyby się tam oddziały chirurgii onkologicznej, radioterapii, onkologii i sale operacyjne.

Jeden poziom będzie dla pacjentów kardioonkologicznych, ponieważ jest to bardzo intensywnie rozwijająca się w naszym szpitalu dziedzina medycyny. Kolejny poziom będzie dla pacjentów z powikłaniami oraz tych, którzy wymagają szybkiej diagnostyki jeszcze przed rozpoczęciem chemioterapii. Kolejne piętro planujemy dla pacjentów z chorobami piersi - powiedział dyrektor szpitala Tomasz Kondraciuk.

Inwestycja obejmie również rozbudowę pawilonu chemioterapii i laboratorium, blok operacyjny zyska dodatkowe cztery piętra, zostanie też zbudowany nowy budynek łączący istniejące pawilony. Szpital ma już gotową dokumentację i pozwolenia na budowę dla dwóch z czterech budynków.

Część przyznanego dofinansowania zostanie wykorzystana na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Dla rozbudowanego bloku operacyjnego dyrekcja lecznicy chce kupić nowoczesny angiograf, który umożliwi zabiegi związane z przerzutami raka, na przykład do kręgosłupa. Zamierza też kupić system robotyczny do chirurgii i ginekologii onkologicznej, akcelerator do radioterapii, tomograf, system do endoskopowej ultrasonografii i mammograf ze sztuczną inteligencją.

Szpital planuje również zautomatyzować pracownię cytostatyków, czyli substancji stosowanych w chemioterapii nowotworów.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rozbudowa i modernizacja szpitala rozpoczną się pod koniec przyszłego roku. Inwestycja powinna się zakończyć w 2029 r.

To już kolejne starania o dofinansowanie

Szpital w Brzozowie po raz drugi ubiegał się o dofinansowanie w konkursie dla placówek onkologicznych w ramach Funduszu Medycznego. Za pierwszym razem dostał obietnicę 147 mln zł, ale ostatecznie umowa nie została podpisana. W podobnej sytuacji było 18 innych szpitali w Polsce. Ministerstwo Zdrowia anulowało pierwszy konkurs z powodu przedłużającej się kontroli CBA.