​Zderzenie tramwaju z samochodem osobowym na ulicy Warszawskiej w centrum Katowic. Ratownicy medyczni pomogli trzem osobom, które były zakleszczone w samochodzie.

Tramwaje w Katowicach (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Kpt. Rafał Gruszka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, którego cytuje lokalny portal kato24.pl, przekazał, że służby zgłoszenie o wypadku otrzymały o godz. 13:52.

Nasze zastępy przybyły na miejsce zdarzenia po 3-4 minutach od otrzymania zgłoszenia. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, uzyskali dostęp do trzech osób zakleszczonych w samochodzie osobowym, a następnie przekazali te osoby Zespołowi Ratownictwa Medycznego - poinformował strażak.

Wypadek, do którego doszło w piątek w sercu Katowic spowodował utrudnienia w ruchu drogowym.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, z centrum przesiadkowego w Katowicach-Zawodziu w stronę rynku nie kursują tramwaje. Organizowana jest komunikacja zastępcza.