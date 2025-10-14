W Tarnowskich Górach zaginął 18-letni Oskar. We wtorek rano policja przekazała, że "może znajdować się w stanie zagrożenia zdrowia, a nawet życia". Służby opublikowały rysopis nastolatka i zwróciły się z prośbą o pomoc do każdego, kto może mieć informacje w tej sprawie.

Zaginął 18-letni Oskar / policja Tarnowskie Góry / Policja

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

W Tarnowskich Górach w województwie śląskim w poniedziałek około północy 18-letni Oskar wyszedł z domu i do chwili obecnej nie wrócił. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Policja poinformowała, że z okoliczności jego nagłego zniknięcia wynika, że "może znajdować się w stanie zagrożeniu zdrowia, a nawet życia".

Oskar ma 180 cm wzrostu, brązowe oczy, na twarzy ma kilkudniowy zarost. Gdy był widziany ostatni raz, miał na sobie czarną kurtkę z futrem przy kołnierzu, czarne dresowe spodnie i białe lub czarne sportowe buty. Posiadał telefon Samsung ze zbitą szybką.

"Jeśli wiesz, gdzie przebywa Oskar albo spotkasz go na swojej drodze, powiadom nas: tel. 47 853 42 55 lub 112" - apeluje policja.

/ policja Tarnowskie Góry / Policja