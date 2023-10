Ostateczne w Częstochowie i częściowe w powiatach częstochowskim, lublinieckim, myszkowskim i kłobuckim - to aktualne wyniki wyborów do Senatu w województwie śląskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Kmiecik / RMF FM

W województwie śląskim znajduje się 13 okręgów wyborczych do Senatu - mają one numery od 68 do 80.

Okręg nr 68

Obszar senackiego okręgu wyborczego nr 68 to cztery powiaty: częstochowski, lubliniecki, myszkowski i kłobucki.

Według zaktualizowanych cząstkowych wyników głosowania z 291 spośród wszystkich 347 obwodowych komisji wyborczych (co stanowi 83,86 proc. wszystkich komisji) obecny Senator RP Ryszard Majer uzyskał 60 593 głosy (36,80 proc.), natomiast jego rywal Krzysztof Smela, starosta powiatu częstochowskiego - 47 090 (28,60 proc.).

O mandat senatorski, oprócz dwóch wymienionych kandydatów, ubiegali się jeszcze: Jarosław Lasecki z KWW Pakt Obywatelski Lasecki (uzyskał 18,69 proc. poparcia, co stanowi 30 778 głosów), Monika Fajer z Konfederacji Wolność i Niepodległość (10,21 proc. - 16 817 głosów), oraz Mariusz Spiechowicz z Bezpartyjnych Samorządowców (5,70 proc. - to jest 9 382 głosy).

Okręg nr 69

Okręg wyborczy nr 69 obejmuje miasto Częstochowę. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła głosy oddane we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych tego okręgu.

Z danych PKW wynika, że Wojciech Konieczny z Nowej Lewicy zdobył 59 980 (49,44 proc.) głosów, a Monika Pohorecka z Prawa i Sprawiedliwości 36 866 (30,39 proc.).

O mandat senatorski oprócz dwóch wymienionych kandydatów ubiegali się jeszcze: Marcin Maranda z Bezpartyjnych Samorządowców, na niego głos oddało 13 055 wyborców (10,76 proc.) oraz Małgorzata Bieńkowska z Konfederacji uzyskując 11 406 głosów, co stanowi 9,40 proc. policzonych głosów.

Wojciech Konieczny jest z zawodu lekarzem, pełni funkcję dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Senatorem został w 2019 roku, pokonując wcześniejszego senatora PiS Artura Warzochę przewagą niecałych 5 tys. głosów. Wcześniej krótko był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.