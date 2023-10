Dwóch kierowców taksówek zatrzymali policjanci ze szczecińskiej drogówki. Jeden z zatrzymanych był pod wpływem narkotyków, drugi pokazał do kontroli... fałszywe prawo jazdy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Patrol szczecińskiej drogówki podczas sprawdzania trzeźwości kierujących na ul. Energetyków w Szczecinie zatrzymał do kontroli kierowcę taksówki. Mężczyzna zachowywał się dziwnie, był nerwowy, co wzbudziło czujność policjantów. Wykonali oni badanie trzeźwości kierowcy i tu nie było zastrzeżeń.

Po badaniu na obecność w organizmie narkotyków okazało się, że wynik był pozytywny.

Kierowcy w szpitalu pobrano krew do dalszych badań. 34-letni obcokrajowiec został przewieziony do policyjnego aresztu, zatrzymane zostało mu również prawo jazdy.

Kolejny taksówkarz w rękach policji

Kolejnego dnia, w tym samym miejscu mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej innego kierowcę pojazdu oznakowanego jako taksówka. 28-letni obcokrajowiec pokazał policjantom prawo jazdy, które wzbudziło podejrzenia co do jego autentyczności. Po sprawdzeniu okazało się, że blankiet nie miał żadnych wymaganych zabezpieczeń.

Mężczyzna oświadczył, że wcześniejsze prawo jazdy zgubił, a to, które pokazał funkcjonariuszom kupił przez internet. Wiedział jednocześnie, że jest ono podrobione. Mężczyzna został zatrzymany.

Za popełnione przestępstwa obaj odpowiedzą przed sądem.