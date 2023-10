O godzinie 13 w katowickim "Spodku" rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Bezpieczna Polska". Głos podczas wydarzenia mają zabrać m.in. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

Konwencja PiS w Spodku w Katowicach / Zbigniew Meissner / PAP

W niedzielę o godz. 13 w katowickim "Spodku" rozpocznie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego - zapowiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Warto 15 października pójść do wyborów, zagłosować na to, co wy wybraliście 8 lat temu i 4 lata temu, czyli lepszą, godną i bezpieczną Polskę i wasze godne życia w takiej Polsce" - powiedziała przed konwencją była premier Beata Szydło.

Podkreśliła, że "świat wtedy będzie nas szanował, kiedy my sami będziemy się szanować i walczyć zdecydowanie o nasze sprawy, o polskie sprawy".

"Jeżeli Polacy zrozumieją, że naszym największym obowiązkiem jest bronić godności i suwerenności Polski, naszej ojczyzny, naszego domu - to świat też to zrozumie. My cały czas pokazujemy i mówimy, że trzeba tak właśnie walczyć o polskie sprawy i w Polsce, i zagranicą. Niestety opozycja wybiera inną drogę i woli walczyć o sprawy, które dyktowane są na przykład z Berlina czy z Brukseli" - powiedział Szydło.

Jak zaznaczyła, "my nie potrzebujemy papierowych serduszek, my mamy serca bijące dla Polski".

PAP poinformował, że konwencja PiS ma charakter wojewódzki.