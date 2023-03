Policjanci zatrzymali naczelnika wydziału jednego z urzędów w Kłobucku (woj. śląskie). Urzędnik tak ustawiał przetargi, aby realizacja różnych przedsięwzięć trafiała do „zaprzyjaźnionych” przedsiębiorców. W ten sposób od 2021 do 2022 roku zlecono im prace za ok. 400 tys. zł.

Jeden z zatrzymanych / Śląska policja / W poniedziałek śląscy policjanci zatrzymali naczelnika wydziału jednego z kłobuckich urzędów oraz dwóch przedsiębiorców z powiatu częstochowskiego i kłobuckiego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić zarzuty wszystkim trzem podejrzanym. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, która nadzoruje śledztwo, gdzie usłyszeli łącznie 8 zarzutów korupcyjnych. Związane są one m.in. z przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków służbowych przez naczelnika wydziału kłobuckiego urzędu, który prowadził sprawy dotyczące zamówień publicznych. "Dbał" przy tym o to, żeby zamówienia trafiały do ściśle określonych przedsiębiorców. Reprezentując urząd, w którym kierował jednym z wydziałów, zawarł z tymi osobami w latach 2021-2022 umowy na wykonanie różnych zadań publicznych, wycenionych na około 400 tysięcy złotych. Urzędnik z Kłobucka zlecał przetargi "swoim". Został zatrzymany Materiały prasowe Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozory policyjne i poręczenia majątkowe - po 25 tysięcy złotych, a naczelnika dodatkowo zawiesił w czynnościach służbowych. Sprawcom grozi kara do 10 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar i grzywien, prowadzący śledztwo zajęli tymczasowo majątki należące do podejrzanych w łącznej kwocie blisko pół miliona złotych. Śledczy określają sprawę jako rozwojową, planując już kolejne zatrzymania.

