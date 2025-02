Jest tymczasowy areszt dla kierowcy, który we wtorek doprowadził do tragicznego wypadku na Opolszczyźnie. Zginęły wtedy trzy osoby - dwoje dorosłych i dziecko.

/ Państwowa Straż Pożarna / Facebook

26-letni kierowca, który we wtorek doprowadził do tragicznego wypadku na Opolszczyźnie, został tymczasowo aresztowany.

Wcześniej prokurator postawił mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.

Trzy ofiary śmiertelne, w tym dziecko

Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek na wysokości miejscowości Grzeboszowice (to przysiółek Sieroniowic w pow. strzeleckim) ok. godz. 16:20.

26-latek kierujący hondą wyprzedzał ciężarówkę. Po powrocie na swój pas ruchu uderzył w tył jadącego przed nim seata.

Impet uderzenia spowodował, że kierująca seatem młoda kobieta zjechała na przeciwległy pas ruch i zderzyła się czołowo z samochodem marki Infiniti, którym podróżował mężczyzna z dzieckiem - mówiła RMF FM rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich mł. asp. Dorota Janać.

Mimo reanimacji nie udało się uratować 30-letniej kobiety. Zginęli też mężczyzna i dziecko podróżujący Infiniti