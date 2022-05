Bieg po Nowe Życie już jutro. Do Wisły przyjedzie ponad 40 przedstawicieli polskiej medycyny transplantacyjnej, lekarzy transplantologów, kardiologów, nefrologów, koordynatorów transplantacyjnych.

Na zdjęciu prof. Maciej Kosieradzki / Materiał prasowy /

Największa polska inicjatywa społeczna promująca świadome dawstwo narządów odbędzie się jutro w Wiśle.

Przyjedzie ponad 40 przedstawicieli polskiej medycyny transplantacyjnej, lekarzy transplantologów, kardiologów, nefrologów, koordynatorów transplantacyjnych. Wśród nich między innymi prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego prof. Alicja Dębska- Ślizień, przewodniczący Polskiej Rady Transplantacyjnej prof. Roman Danielewicz, dyrektor ds. medycznych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant dr hab. Jarosław Czerwiński, kierownik Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM w Warszawie prof. Mariusz Kuśmierczyk, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UCK WUM prof. Sławomir Nazarewski, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM prof. Maciej Kosieradzki, kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu prof. Marek Jemielity, koordynator oddziału kardiochirurgii dziecięcej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu dr Szymon Pawlak, koordynator programu przeszczepiania płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu dr Maciej Urlik, oraz kierownik Pododdziału Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii USK we Wrocławiu prof. Michał Zakliczyński i Kierownik Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dr hab. Karol Wierzbicki.

Na zdjęciu prof. Mariusz Kuśmierczyk /

Na symbolicznej trasie marszu nordic walking wystąpią jak zawsze osoby po przeszczepieniu, przedstawiciele świata medycyny oraz osoby znane z ekranów telewizyjnych, świata filmu, teatru, estrady, sportu czy mediów.

Na aspekt medyczny Biegu po Nowe Życie mocno zwraca uwagę jeden z partnerów wydarzenia - Aegon - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. My jako Aegon czujemy się firmą odpowiedzialną społecznie. Odpowiedzialność dla nas to wspieranie ważnych inicjatyw wykraczających poza nasza podstawową działalność związaną z zabezpieczaniem finansowym życia i zdrowia naszych klientów. Dlatego bliska jest nam kampania wspierająca ideę transplantologii i edukację związaną z tą bardzo ważną gałęzią medycyny. Dla nas to naturalne uzupełnienie naszej podstawowej działalności - mówi Jan Zimowicz, członek zarządu firmy.

Na zdjęciu prof. Sławomir Nazarewski / Materiał prasowy /

Jednym z takich chorych, którzy powrócili do zdrowia i regularnie uczestniczą w Biegu po Nowe Życie jest Henryk Kulikowski. Biorąc udział w wydarzeniu łączy dwie role - osoby po przeszczepieniu i właściciela firmy SIPEKO - jednego z partnerów Biegu po Nowe Życie. Henrykowi Kulikowskiemu przeszczepiono nerkę i trzustkę. Ja żyję nawet z trzema nowymi narządami, bo prowadząc badania naukowe lekarze zaobserwowali, że trzustka znacznie lepiej się przyjmuje, jeśli jest przeszczepiona razem z dwunastnicą. Dlatego mnie przeszczepiono także fragment dwunastnicy dawcy. Zabieg przeprowadził profesor Marek Durlik, lekarz, który jako pierwszy w Polsce przeszczepił jednocześnie nerkę i trzustkę. Było to zaledwie rok przed moją operacją - mówi.

20. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 14 maja o 15:00 na rynku w Wiśle.