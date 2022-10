"Woda z sieci wodociągowej Lubliniec nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów" - tak brzmi komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu (woj. śląskie). Zalecenie sanepidu dotyczy miasta Lubliniec.

Dnia 21.10.2022 r. na terenie miasta Lubliniec zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lubliniec. Przeprowadzone badania wody wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego (bakterie z grupy coli 37 j.t.k. i 19 j.t.k.), co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - informuje sanepid.

"Woda w całym mieście nie nadaje się do spożycia"

Jak czytamy w komunikacie PSSE w Lublińcu, "w związku z pogorszeniem jakości wody miejskiej w rejonie ul. Hajdy Wawrzyńca i ul. Powstańców Śl. woda w całym mieście nie nadaje się do spożycia".

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody wodociągowej, należy używać do spożycia wyłącznie wodę z bezpiecznego alternatywnego źródła - podaje sanepid.

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu (ZGKLiC) udostępnił punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia na Ujęciu Wody przy ul. Piaskowej 56.

Do czego można używać skażonej wody?

Jak podaje lubliniecki urząd miasta, ZGKLiC "prowadzi intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz dezynfekcję wody poprzez podanie podchlorynu sodu".

Wyniki pobranych dziś próbek wody będą znane jutro.

Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.