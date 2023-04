​W poniedziałek rozpocznie się rozbiórka kładki pieszo-jezdnej na rzece Sole w Porąbce - podały władze gminy Porąbka. Nie będzie go już można przekroczyć. Przeprawę zastąpi nowy most. Otwarcie ma nastąpić jesienią 2024 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"W poniedziałek wykonawca przystąpi do rozbiórki istniejącego mostu. Od tego dnia nie będzie już możliwości przejazdu i przejścia przez przeprawę. Planowany termin zakończenia prac to 1 listopad 2024 roku. Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów" - przekazały władze Porąbki.

Samorząd podał, że istniejąca komunikacja publiczna zostanie uzupełniona o dodatkowe autobusy, by ułatwić dojazd mieszkańców z drugiej strony rzeki - szczególnie dzieci do szkoły - do centrum Porąbki. Będą kursowały w dni robocze. Przejazdy będą bezpłatne.

Rozbiórka potrwa około 40 dni. Później rozpocznie się budowa nowego mostu, po którym będzie można poruszać się bez żadnych ograniczeń w ruchu i tonażu. Stalowy most jednoprzęsłowy będzie miał długość 129 m. Jezdnia będzie miała szerokość 8 m, a po obu stronach znajdą się dwumetrowe chodniki.

Elementy stalowe nowego mostu są już przygotowywane - powiedziała rzecznik starostwa bielskiego Magdalena Fritz.

Koszt inwestycji to 43,33 mln zł. Starostwo pozyskało dofinansowanie z dwóch rządowych funduszy: Mosty dla regionów - 23,2 mln zł, a także z Polskiego Ładu - ok. 15 mln zł. Reszta to pieniądze powiatu.

Budowa nowego mostu ma duże znaczenie dla mieszkańców na styku województw śląskiego i małopolskiego. Ułatwi kierowcom dotarcie z Porąbki do miast - Bielska-Białej, Kęt i Żywca, a także sąsiednich gmin - Kóz, Czernichowa i Wilkowic.

Dotychczas przez rzekę Sołę w Porąbce przejechać można było kładką pieszo-jezdną, którą zbudowali kilkadziesiąt lat temu żołnierze po powodzi. Miała stanąć tymczasowo, ale służyła do teraz. Ruch aut odbywał się wahadłowo. Obowiązywało ograniczenie wagowe.

Porąbka leży na wschód od Bielska-Białej. Mieszka w niej ok. 4 tys. osób, a w całej gminie ok. 15,5 tys.