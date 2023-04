Mimo że od wczorajszego wieczoru obowiązuje zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych, rolnicy w przygranicznym Hrubieszowie na Lubelszczyźnie nie przerywają protestu. Jak twierdzą w rozmowie z naszym reporterem, wciąż nie widać efektów rozporządzenia.

Rolnicy protestujący w Hrubieszowie / Krzysztof Kot / RMF FM

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Kot, ok. 40 rolników z różnych części Polski spędziło w Hrubieszowie całą noc. Jak mówią protestujący, w nocy przez przejście wjeżdżały ukraińskie pociągi.

/ Krzysztof Kot / RMF FM

Rolnicy twierdzą, że czuli od początku, iż nic się nie zmieni. Chyba nie przestaną jechać - usłyszał od jednego z protestujących nasz reporter. Uczestnicy zapowiadają, że będą liczyć, ile ukraińskich pociągów przejedzie tam w ciągu dnia.

Uczestnicy protestu / Krzysztof Kot / RMF FM

Rozporządzenie opublikowano wczoraj

W Dzienniku Ustaw opublikowano wieczorem rozporządzenie ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych . Zakłada ono, że do 30 czerwca tego roku obowiązuje zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj.



Chodzi o rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. "Na podstawie (...) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (...) zarządza się", że do "30 czerwca 2023 r. ustanawia się zakaz przywozu pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia" - głosi dokument.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.



Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, zakaz przywożenia z Ukrainy do Polski produktów rolnych dotyczy:

zboża,

cukru,

suszu paszowego,

nasion,

chmielu,

lnu i konopi,

owoców i warzyw,

produktów z przetworzonych owoców i warzyw,

wina,

wołowiny i cielęciny,

mleka i przetworów mlecznych,

wieprzowiny,

baraniny i koziny,

jaj,

mięsa drobiowego,

alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,

produktów pszczelich oraz pozostałych produktów.

Resort zapewnia, że rozporządzenie jest zgodne z prawem UE

W komunikacie Ministerstwa Rozwoju i Technologii napisano, że podczas kontroli produktów przywożonych z terytorium Ukrainy wykryto szkodliwe substancje (pestycydy) m.in. w pszenicy. "Ze względu na to, w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, została podjęta decyzja o wydaniu rozporządzenia" - czytamy w komunikacie.

Jak zapewniono w komunikacie, rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. "Prawodawstwo unijne pozwala państwowym członkowskim na stosowanie zakazów, ograniczeń lub środków nadzoru, uzasadnionych ze względu na moralność publiczną, porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne, ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zwierząt lub roślin, ochronę narodowych dóbr kultury posiadających wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną lub ochronę własności przemysłowej i handlowej" - napisano w komunikacie.

Jeszcze przed opublikowaniem rozporządzenia korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon pytała o stanowisko Komisji Europejskiej . O zakazie dowiedzieliśmy się z mediów. Nie znamy szczegółów, więc na tym etapie nie możemy udzielić żadnego komentarza. Zwracamy się do władz polskich o dalsze informacje, aby móc ocenić środek. Przypominamy, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE - przekazała rzeczniczka KE Miriam Garcia Ferrer.



Komisja Europejska przypomina, że kraj członkowski Unii nie może jednostronnie podejmować decyzji dotyczących handlu, gdyż mają one wpływ na cały unijny rynek. To może po prostu oznaczać, że ta decyzja nie jest zgodna z unijnym prawem. Ale na pewno konieczna będzie jeszcze analiza, bo jak przekazała naszej korespondentce rzeczniczka KE, dopiero teraz Bruksela zwróciła się do Warszawy o szczegóły ws. wprowadzenia zakazu.